  • Новость часаПутин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
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    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    10 комментариев
    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня

    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине

    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    26 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил осужденного в России на 28 лет генерал-майора ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский освободил генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины.

    Зеленский подписал указ об освобождении генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами ВСУ, передает РИА «Новости». Документ не содержит информации о причинах увольнения Гнатова, который занимал этот пост с 24 июня прошлого года.

    В прошлом году СК России заочно осудил генерала бригады ВСУ Андрея Гнатова за преступления в Донбассе, назначив ему наказание в виде 28 лет лишения свободы.

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    26 февраля 2025, 21:00 • Новости дня
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Президент США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, перспективы членства Украины в альянсе можно забыть.

    «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», – заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках со стороны Украины в будущем.

    Трамп подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно это стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

    Ранее президент США сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    26 февраля 2025, 16:39 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское урегулирование по линии соприкосновения невозможно, поскольку российские границы закреплены в конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Некоторые говорят: давайте оставим линию соприкосновения – вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей», – цитирует министра ТАСС.

    По его словам, оставшиеся украинские территории должны быть свободны от расистских законов.

    «Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных русской культурой», – добавил глава МИД.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не против сохранения украинской государственности.

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    27 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Зеленского обвинили в причастности к крушению вертолета главы МВД Украины

    Депутат Рады Дубинский заявил о причастности Зеленского к гибели главы МВД Украины Монастырского

    Tекст: Антон Антонов

    К крушению вертолета, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, причастен украинский лидер Владимир Зеленский, заявил депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

    В числе «политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время президентства Зеленского», Дубинский назвал и Монастырского.

    «Погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации, расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», – приводит слова Дубинского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января 2023 года в результате крушения вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Дубинский заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты Украины.

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    26 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России

    Китай занял первое место по числу туристов в России в 2024 году

    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев озвучил данные о туристическом потоке в Россию за 2024 год.

    Он отметил, что, по данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году иностранные граждане совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма, что на 135% больше по сравнению с показателями 2023 года, передает «Комсомольская правда».

    По словам Тарбаева, Китай стал лидером по числу туристов, посетивших Россию, с примерно 850 тыс. человек. На втором месте оказалась Германия, откуда в страну прибыло около 70 тыс. туристов. Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место, откуда приехали 65-67 тыс. человек, что на 50% больше, чем в 2023 году.

    Минэкономразвития сообщало, что иностранный туристический поток в Россию в первой половине 2024 года вырос почти в полтора раза. Также сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

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    26 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское издание «Европейская правда» опубликовало текст соглашения, которое Киев и Вашингтон планируют подписать, о создании совместного инвестиционного фонда для монетизации природных ресурсов Украины.

    В документе оговариваются условия создания совместного инвестиционного фонда, не требующего ратификации в парламенте Украины. Источники издания допускают возможность внесения изменений в документ относительно уполномоченных лиц, передает РИА «Новости».

    Соглашение предполагает, что фонд станет ключевым элементом в системе «экономической безопасности и установления длительного мира». «Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности», – говорится в документе. Фонд, управляемый представителями обоих правительств, будет получать доходы от монетизации государственных природных активов Украины.

    Правительство Украины обязалось перечислять в фонд 50% доходов от будущей монетизации. Фонд будет использоваться для компенсации украинской стороне расходов на новые проекты, а также для ежегодных реинвестиций в безопасность страны. Ожидается, что фонд обеспечит защиту активов и взносов от обременений, связанных с обязательствами перед международными кредиторами.

    Ответственными за разработку соглашения назначены министерства финансов США и Украины, а также Министерство экономики Украины. Они будут работать над подробными условиями функционирования фонда, который также предусматривает положения о будущих дивидендах, состоящих из средств и других активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем президент США оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

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    26 февраля 2025, 16:27 • Новости дня
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона приняла решение о неучастии в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором есть формулировки с осуждением действий России на Украине.

    Вашингтон воздержался от соавторства в совместном заявлении ВТО, где осуждаются действия России, сообщили источники Reuters передает РИА «Новости».

    Ранее Генассамблея ООН одобрила проект резолюции США по Украине с поправками, осуждающими действия России.

    Глава Госдепа Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

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    26 февраля 2025, 19:12 • Новости дня
    Зеленский объяснил, почему Украина готова подписать новое соглашение по недрам с США
    Зеленский объяснил, почему Украина готова подписать новое соглашение по недрам с США
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США и есть пункт о ганрантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

    Он уточнил, что это соглашение открывает новые возможности, но для доступности инвестиций необходимо будет подписать еще один договор о создании инвестиционного фонда, передает РИА «Новости». Этот второй договор уже будет требовать ратификации украинским парламентом.

    Зеленский подчеркнул, что в новом соглашении указано, что Украина не будет должником США, и появился пункт о гарантиях безопасности. Формат подписания соглашения пока не определен, но ожидается, что его скрепят своими подписями министры обеих стран.

    По словам Зеленского, успех соглашения во многом зависит от предстоящих переговоров с президентом США, на которые он возлагает большие надежды.

    Ранее СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.

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    26 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Казахстан провел консультации с Украиной после атаки на КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан провел консультации с Украиной по дипломатическим каналам после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Власти Казахстана провели консультации с украинской стороной по дипломатическим каналам после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» КТК, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

    «Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам. В настоящее время осуществляется восстановление поврежденных объектов за счет средств самого предприятия», – сказал Саткалиев.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК. МИД указал, что Киев использовал западные спутники для удара по НПС на Кубани.

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    27 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Посол Украины сообщил о достижении пределов мобилизации в стране

    Посол Украины в Варшаве Боднар сообщил о планах набора добровольцев в ВСУ за деньги из-за достижения пределов мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    Боднар отметил, что большинство граждан, которые могли быть мобилизованы, уже призваны на службу. Он заявил: «Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации». Как пояснил посол, для дальнейшей мобилизации нет необходимого «количества людей».

    Также дипломат подчеркнул, что украинские власти рассматривают возможность применения финансовых мер для привлечения молодежи до 25 лет в ряды ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.


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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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