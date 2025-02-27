Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.14 комментариев
Глава украинской общины Крыма осудила блокировку российской музыки на Украине
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выразила протест против блокировки российской музыки на Украине, назвав это решение «деспотичным и диктаторским».
Она подчеркнула, что такие методы приближают крах и развал Украины, передает РИА «Новости» «Уподобляясь таким деспотичным и диктаторским методам, Украина только приближает свой крах и развал», – заявила Гридчина.
По мнению Гридчиной, киевский режим не сможет достичь своих целей, поскольку «запретный плод наиболее сладок». Она добавила, что «ничего не может быть горче, чем осознание лишения свободы выбора, свободы мысли и возможности говорить на родном языке».
Ранее стало известно, что на Украине будут блокировать российскую музыку, и этим будет заниматься Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны.
Напомним, в Киеве полиция начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.
В 2023 году в украинском городе Винница местные власти ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке.