Tекст: Валерия Городецкая

Она подчеркнула, что такие методы приближают крах и развал Украины, передает РИА «Новости» «Уподобляясь таким деспотичным и диктаторским методам, Украина только приближает свой крах и развал», – заявила Гридчина.

По мнению Гридчиной, киевский режим не сможет достичь своих целей, поскольку «запретный плод наиболее сладок». Она добавила, что «ничего не может быть горче, чем осознание лишения свободы выбора, свободы мысли и возможности говорить на родном языке».

Ранее стало известно, что на Украине будут блокировать российскую музыку, и этим будет заниматься Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны.

Напомним, в Киеве полиция начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

В 2023 году в украинском городе Винница местные власти ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке.