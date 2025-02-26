Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.0 комментариев
Мирошник: Атака БПЛА показала настрой Зеленского на срыв урегулирования
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты в России демонстрирует стремление Владимира Зеленского сорвать политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
В своем Telegram-канале он указал, что массированная атака украинских беспилотников по гражданским объектам в России является попыткой сорвать любые договоренности по урегулированию конфликта.
По словам Мирошника, данные действия нарушают международное гуманитарное право и демонстрируют настрой Киева на эскалацию.
Он также указал, что в Киеве считают такие действия демонстрацией не своих «шакальих привычек», а военного потенциала, пытаясь ударить по гражданским объектам и населению, удаленным от линии фронта.
Напомним, российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.