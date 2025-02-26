Мирошник: Атака БПЛА показала настрой Зеленского на срыв урегулирования

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что массированная атака украинских беспилотников по гражданским объектам в России является попыткой сорвать любые договоренности по урегулированию конфликта.

По словам Мирошника, данные действия нарушают международное гуманитарное право и демонстрируют настрой Киева на эскалацию.

Он также указал, что в Киеве считают такие действия демонстрацией не своих «шакальих привычек», а военного потенциала, пытаясь ударить по гражданским объектам и населению, удаленным от линии фронта.

Напомним, российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.