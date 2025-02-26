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    Вашингтон поменял язык диалога с Россией особым образом
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    В Словакии взорвалась предназначенная для Украины гаубица
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    Мэр подконтрольного ВСУ города в ДНР призвал Зеленского заключить мир
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    6 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 04:43 • Новости дня

    Трамп раздал журналистам кепки с надписью «Трамп во всем оказался прав»

    Трамп представил в Белом доме кепки с надписью «Трамп во всем оказался прав»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп вручил журналистам Белого дома кепки с надписью о своей правоте, сделанные по инициативе фаната.

    Американский президент Дональд Трамп презентовал журналистам пула Белого дома партию кепок с надписью «Трамп во всем оказался прав», сообщает РИА «Новости». На мероприятии в Овальном офисе сотрудники администрации передали президенту партию сувенирной продукции.

    По словам Трампа, кепки были отправлены фанатом, и изначально планировалось изготовить лишь небольшое количество. Президент предложил сувениры журналистам, и многие из них с удовольствием приняли предложение.

    Во время встречи Трамп также затронул тему переименования Мексиканского залива в Залив Америки, заявив, что каждый раз, глядя на карты, испытывает сильные эмоции и восхищение. Президент отметил, что его переполняют чувства, когда он видит новое название на карте, но он старается скрывать свои эмоции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд округа Колумбия отказал в восстановлении доступа Associated Press к пресс-пулу Белого дома, но запросил дополнительные данные о недопуске. Администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом из-за ситуации вокруг названия Мексиканского залива, как сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.

    25 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса

    Политолог Ткаченко: Сотрудничество с США в Донбассе и Новороссии будет означать признание регионов российскими

    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон. Однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Заявление Владимира Путина о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах, стоит рассматривать в двух плоскостях», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, проекты в этой области требуют больших инвестиций и новейших технологий. Поэтому совместная работа с иностранными компаниями не будет лишней. Тем более что в последнее время звучат осторожные предположения о снятии санкций и восстановлении экономических отношений», – пояснил собеседник. Он напомнил, что ранее западные страны инвестировали в том числе в российские нефть и лес. 

    Во-вторых, продолжил эксперт, возможная совместно с американскими структурами добыча ресурсов в Донбассе и Новороссии означала бы согласие с тем, что это российские территории. «В этом случае вопрос признания международным сообществом вхождения четырех регионов в состав России был бы практически снят», – уточнил Ткаченко.

    Кроме того, экономическое участие Соединенных Штатов на территории Украины и новых регионов России может стать неким гарантом невозобновления конфликта, считает политолог. «Впрочем, важно не переоценить американское влияние», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем, как считает аналитик, Москва не станет спешить с допуском иностранных капиталов в проекты по редкоземельным металлам. «Я думаю, что заявление президента стоит рассматривать как фигуру речи в переговорах. Мы пока пытаемся лучше понять намерения Вашингтона», – допускает Ткаченко.

    Он также обратил внимание на заявление Путина по поводу украинской государственности. «В позициях России и США относительно Владимира Зеленского, на мой взгляд, есть консенсус: ему нет места ни на переговорах, ни в будущем Украины. Кто придет на его место – это вопрос, который волнует и нас, и Соединенные Штаты. Я не исключаю, что американское глубинное государство попытается провести своего человека, который в случае изменений в Белом доме вернул бы Украину на антироссийский трек», – отметил политолог.

    «Москву это не устраивает. Мы подходим к решению украинской проблемы с другой стороны: настаиваем на демилитаризации Украины и принятии ею нейтрального статуса», – акцентировал аналитик. По его оценкам, важным моментом из заявлений президента стало то, что российская сторона не хочет демонтажа соседней страны и выступает за сохранение ею государственности.

    «Ведь в ином случае события могут развиваться так, что Венгрия, Румыния и Польша заявят о своих территориальных претензиях и попытаются отхватить «куски». Мы получим грандиозный конфликт на западе Украины. Впрочем, о будущем украинской территории нам еще предстоит долго говорить, и это будут непростые переговоры», – заключил Ткаченко.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы российского государства, Москвы не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить. Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, добавил президент.

    Путин также высказался о Владимире Зеленском, рейтинг которого в два раза меньше, чем у Валерия Залужного. Российский лидер обвинил того в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «И об этом говорит, по-моему, голосование в Раде по продлению его полномочий», – пояснил российский лидер.

    «Действующий президент (США) объявил о том, что он хочет добиться мира – кстати говоря, мы тоже – и как можно быстрее. А действующий глава режима (Зеленский) стоит на пути к достижению этой цели», – отметил он. Призывая к проведению президентских выборов на Украине, президент США, считает Путин, действует «в интересах украинского государства, с целью сохранения украинской государственности». «Против этого мы тоже ничего не имеем», – сказал президент России.

    «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – подчеркнул Путин.

    В отношении Европы президент заявил, что она не может предъявлять требования России. «Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», – сказал глава государства. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

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    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты после урегулирования конфликта на Украине планируют обсудить с Москвой ее замороженные активы и тему имущества покинувших Россию американских компаний.

    Рубио в интервью изданию Breitbart подчеркнул, что есть возможности для совместной работы и обсуждения не только российских активов, замороженных Европой и Соединенными Штатами, но и оставшегося в России имущества американских компаний. Он отметил, что эти вопросы могут стать частью более широкого разговора о перезагрузке отношений между двумя странами.

    В частности, Рубио упомянул, что США хотели бы потребовать имущество американской компании «Главпродукт». Это дочернее предприятие по выпуску консервированных продуктов американской Universal Beverage, перешедшее под управление России в последние дни президентства Джо Байдена.

    «Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были арестованы европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые тоже пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», – заявил Рубио.

    Однако он также указал, что такие обсуждения преждевременны, так как сначала необходимо урегулировать конфликт на Украине. По его словам, необходимо сосредоточиться на разрешении этого вопроса, прежде чем переходить к экономическим и дипломатическим аспектам сотрудничества.

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая США, воздержались от голосования. При этом Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

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    25 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Росконгресс оценил ресурсы Украины

    Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов

    Росконгресс оценил ресурсы Украины
    @ Игорь Маслов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реальная стоимость минеральных ресурсов Украины существенно ниже заявленных США 500 млрд долларов из-за потери контролируемых территорий и недоразвитости месторождений, сообщает Росконгресс.

    Росконгресс в своем обзоре отметил, что большая часть прибыльных месторождений Украины находится на территориях, вошедших в состав России и больше не под контролем Киева, передает ТАСС.

    Это затрудняет использование минеральных руд для компенсаций. Многие стратегические месторождения требуют значительных инвестиций и остаются неразработанными.

    В обзоре Росконгресса подчеркивается, что Украина обладает разнообразной минерально-сырьевой базой, но ее стоимость никогда не оценивалась адекватно. Одним из ключевых пунктов возможной сделки между США и Украиной стали редкоземельные металлы.

    Однако Геологическая служба США не включает Украину в список стран, обладающих значительными запасами этих элементов.

    Росконгресс отмечает, что предварительные оценки не подтверждают высокую стоимость украинских ресурсов. Мировое производство редкоземельных элементов оценивается в 15 млрд долларов в год.

    Даже если предположить, что Украина обеспечит 20% этого производства, ее доходы составили бы около 3 млрд долларов в год.

    В 2021 году Украина продемонстрировала существенный объем производства только по железной руде, титану, каолину и оксиду циркония.

    Добыча большинства критически важных минералов либо не ведется, либо осуществляется в небольших объемах. Литий, несмотря на большие запасы, не разрабатывается промышленно. Два из четырех основных месторождений лития находятся под контролем России.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    25 февраля 2025, 13:44 • Новости дня
    Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Европа в Совбезе ООН приняла новую реальность Трампа

    Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосования в ООН показали, что Вашингтон создает новую систему отношений с Россией, в которой интересы сторон будут взаимозависимы. И Европа своей поддержкой нейтрального документа в Совбезе подтвердила готовность встраиваться в эту схему, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию СБ отправной точкой для урегулирования конфликта на Украине.

    «Итоги голосований по резолюциям в Генассамблее и Совбезе ООН показали готовность Европы адаптироваться под новый тип отношений с Вашингтоном», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Европейские страны поняли, что сопротивляться новой реальности в их положении бессмысленно, поскольку противопоставить что-либо американцам Брюссель не может. Да и не хочет. Я думаю, то же самое будет делать и новый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на его нынешние заявления о том, что Европа должна показать суверенность», – детализировал аналитик.

    «Еще один значительный итог голосований: впервые за очень долгое время начался крупный политико-дипломатический процесс, заключающийся в попытке США качественно изменить ситуацию, касающуюся отношений с Москвой. И здесь конфликт на Украине является наиболее ярким компонентом, но далеко не единственным», – продолжил спикер.

    «Белый дом намерен сделать конфликт частью пакетного соглашения, базирующегося в первую очередь на материальной заинтересованности участников. По замыслу США, гарантиями безопасности должны стать не какие-то войска или отдельные соглашения об обороне, а система отношений, в которой разрыв договоренностей крайне не выгоден ни одной из сторон», – указал спикер.

    «Отдельно отмечу, что Москва, очевидно, готова обсуждать с Вашингтоном создание этой принципиально новой системы взаимоотношений и встраиваться в нее», – подчеркнул собеседник.

    «Многие отмечают значительное снижение числа стран, которые даже на Генассамблее поддержали антироссийскую резолюцию по сравнению с 2022 годом. Я думаю, тут многое зависит от хода боевых действий. Нынешняя ситуация не дает оснований предполагать, что Украина добьется успеха. Прагматично мыслящие государства делают выводы», – объяснил эксперт.

    «Второй фактор: американская позиция по-прежнему является для многих стран ориентиром. Раз США резко сменили вектор, то другие государства, что называется, не решились быть святее папы Римского. И хотя решения Генассамблеи не является обязующими, в отличие от резолюций Совбеза, недооценивать их важность нельзя. ГА – это срез мнений всех стран, индекс настроений в мировом сообществе», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая Соединенные Штаты, воздержались от голосования.

    Европейские страны представили поправки, которые изменили оригинальный документ США, превратив его в антироссийский. В частности, были заменены формулировки, обозначающие конфликт как «полномасштабное вторжение». Также добавлено упоминание о территориальной целостности Украины в «международно признанных границах».

    Резолюция также содержит пункт о заключении мира между Россией и Украиной в рамках Устава ООН, подчеркивая «необходимость соблюдения принципов равенства и территориальной целостности государств».

    При этом глава Госдепа Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

    Позднее уже Совет Безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения. За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.

    «Теперь к самому интересному. Напомню, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли ее не пропустить. Но они этого не сделали. Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задает правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    «Внимание вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?» – иронически замечает дипломат.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости». «Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совбеза, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит в Вашингтон вынудил президента Франции Эммануэля Макрона «переобуться в воздухе».

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    25 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Daily Express: Трамп унизил Макрона, посадив у края стола на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции G7 разместил президента Франции Эммануэля Макрона у края стола, что вызвало критику за нарушение протокола, пишет New York Post.

    По данным газеты, президент США разместил французского коллегу у края стола в Овальном кабинете во время виртуальной встречи лидеров Группы семи (G7), передает ТАСС.

    Это стало отклонением от традиционного протокола, согласно которому главы государств обычно сидят за круглым столом.

    Британская газета Daily Express выразила мнение, что такое расположение унизило французского президента, нарушив дипломатический этикет.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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    25 февраля 2025, 23:34 • Новости дня
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне

    Киев планирует подписать с США в Вашингтоне сделку по минеральным ресурсам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля.

    Как передает «Франс Пресс», высокопоставленный украинский чиновник сообщил о предстоящей сделке по минеральным ресурсам между США и Украиной, которую могут подписать 28 февраля в Вашингтоне. Представитель украинской стороны отметил, что визит в американскую столицу планируется в пятницу.

    «На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», – приводит агентство слова чиновника. Чиновник также подчеркнул, что фонд, который будет создан, станет совместным для Украины и Америки.

    Источник агентства отметил, что в проекте соглашения упоминается вопрос безопасности. Однако, точная роль США в этом контексте пока остается неясной. «Есть общее положение о том... что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    25 февраля 2025, 05:27 • Новости дня
    Макрон заявил о невозможности торговой войны США с Китаем и Европой

    Макрон попытался убедить Трампа не вести торговую войну с Китаем и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон обсуждал с Дональдом Трампом невозможность ведения торговой войны США одновременно с Китаем и Европой, подчеркивая важность экономического сотрудничества для повышения оборонных расходов.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу Fox News, что пытался убедить президента США Дональда Трампа в невозможности одновременной торговой войны с Китаем и Европой, сообщает ТАСС. В ходе встречи в Вашингтоне, Макрон отметил, что хотя приоритетом для США являются пошлины против Китая, торговая конфронтация с Европой также будет губительной.

    В своем заявлении Макрон подчеркнул, что экономики Франции и США тесно взаимосвязаны, и введение американских пошлин может помешать европейским странам, включая Францию, нарастить оборонные расходы. Он высказал обеспокоенность тем, что торговая война помешает укреплению безопасности, которое является крайне необходимым в нынешних условиях.

    Макрон также отметил, что Франция является пятым крупнейшим инвестором в США, и выразил надежду на сотрудничество и совместное процветание. Он сообщил о планируемых инвестициях во Францию в размере 120 млрд долларов в области искусственного интеллекта, что может заинтересовать американские компании.

    Ранние заявления Дональда Трампа касались намерений ввести пошлины на различные виды импорта, включая автомобили, чипы, сталь и алюминий. Президент США заявил о принципе взаимности в торговле со всеми международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние.

    Дональд Трамп не вышел поприветствовать Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    25 февраля 2025, 17:17 • Новости дня
    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах

    Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США

    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин посылает Штатам четкое сообщение: с Россией лучше сотрудничать, чем враждовать. При этом безусловным приоритетом главы государства остается наращивание промышленного и технологического потенциала страны, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против сотрудничества с Вашингтонов в сфере редкоземельных металлов.

    «Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

    «Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

    «Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

    «Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.

    «Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.

    В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    25 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Трамп поддержал идею ввода европейских миротворцев на Украину после конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что такая мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию.

    Американский лидер заявил о своей поддержке присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждение такой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

    По мнению американского лидера, участие европейских войск в миротворческой миссии может стать значимым шагом к стабилизации ситуации на Украине и укреплению международного сотрудничества в разрешении конфликта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде.

    Накануне командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

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    25 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    В Госдуме объяснили, как действовать при отказе банков принимать старые доллары

    Tекст: Александра Юдина

    Банки должны принимать доллары старого образца, если они в хорошем состоянии, в случае отказа можно обращаться к руководству банка, рассказал член комитета Госдумы Никита Чаплин.

    По его словам, понятия «срока годности» для долларовых купюр не существует – по законодательству США, все банкноты, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате, передает ТАСС.

    Чаплин отметил, что российские банки не имеют законных оснований отказывать в приеме таких купюр, если они в удовлетворительном состоянии и подлинны.

    Однако решение о приеме валюты остается за банком, и если клиент получает такие купюры, ему следует требовать их замены на новые у руководства отделения. В случае отказа рекомендуется подать жалобу в Центральный банк.

    При продаже долларов старого образца банки обязаны проводить операции по покупке и продаже наличной валюты. Обменные пункты должны принимать такие купюры, если они не сильно повреждены. При отказе в обмене гражданам следует требовать письменного обоснования.

    Чаплин подчеркнул, что банки могут устанавливать свои критерии по износу купюр, но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права потребителей. В случае споров граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил, что многие страны начали отказываться от приема старых долларов из-за появления обновленных банкнот с улучшенными системами защиты.

    Также сообщалось, что Госбанк Турции опроверг информацию о проблемах с обменом старых долларов у россиян, подчеркивая, что обмен возможен в обычном порядке.

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    25 февраля 2025, 05:35 • Новости дня
    Небензя призвал Европу дистанцироваться от Киева

    Небензя призвал здравомыслящих европейцев дистанцироваться от преступлений Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал европейцев, сохранивших здравый смысл, дистанцироваться от действий киевского режима, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поддержка преступной политики Владимира Зеленского может привести Европу к катастрофическим последствиям.

    По словам Небензи, созванное западными странами заседание рассматривается Россией как попытка сорвать наметившиеся позитивные процессы в урегулировании украинского конфликта. Он заявил, что киевский режим и его спонсоры заинтересованы в продолжении войны, а не в мире.

    На заседании была принята американская резолюция, призывающая к скорейшему завершению конфликта. Документ был принят в изначальном виде после того как антироссийские поправки европейских стран и изменения, предложенные Россией, были отклонены.

    Также в Генеральной Ассамблее прошло голосование по двум резолюциям. Киевская резолюция с антироссийским содержанием и нейтральная резолюция США были приняты, однако американский документ подвергся изменениям, вызвавшим воздержание США от голосования. По мнению Небензи, это исказило суть проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о необходимости безжалостного уничтожения неонацистских элементов на Украине для достижения мира в регионе.

    Во Вроцлаве здание генконсульства Украины подверглось нападению, его облили краской и забросали яйцами после встречи с военнослужащими националистического полка «Азов», организованной украинским генконсульством.

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    25 февраля 2025, 09:35 • Новости дня
    Guardian: Макрон покинул США без изменения позиции Трампа по Украине

    Guardian: Макрон покинул Вашингтон без изменения позиции США по украинскому конфликту

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет The Guardian.

    По данным британской газеты, Макрон покинул Вашингтон без обещания поддержки от американского президента в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что трансатлантический альянс сталкивается с самым серьезным кризисом за последние десятилетия.

    Помимо Макрона, в Вашингтон собирается британский премьер-министр Кир Стармер, который должен приехать в конце недели. Ему предстоит сложная задача – попытаться убедить Трампа не разрывать отношения с Европой.

    Визит Макрона был направлен на укрепление трансатлантической солидарности, однако ни обсуждение, ни дипломатические усилия не привели к значимым изменениям в позиции США по украинскому вопросу.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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