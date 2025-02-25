МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине

МВД возбудило дело из-за хищения 17 тыс. российских вагонов на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Российское МВД возбудило новое уголовное дело по статье об отмывании денежных средств в отношении неустановленных лиц. Это произошло после того, как в феврале 2022 года Украина завладела более 17 тыс. российских и белорусских грузовых вагонов, находившихся на ее территории. Украинский суд арестовал вагоны в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, в котором фигурируют около 200 компаний, передает РБК.

Если вина будет доказана, лицам грозит до семи лет лишения свободы. Грузовые вагоны были переданы на хранение украинским железным дорогам, которые могут использовать их в коммерческих целях. В МВД подтвердили, что еще несколько дел по статье «Кража» возбуждены в связи с тем, что вагоны используются для военных нужд Украины.

ГТЛК и другие компании-операторы заявили об ущербе на миллиарды рублей. ГТЛК, например, признана потерпевшей в деле о хищении 378 вагонов. Компания оценивает потери в 1,4 млрд рублей и направила заявление о хищении еще 295 вагонов.

Эксперты считают, что уголовное дело может помочь в получении компенсации за утраченные вагоны. Алексей Гавришев из AVG Legal отметил, что возбуждение дела может быть связано с выплатами по страховым случаям. В случае, если вагоны застрахованы и утрата произошла в результате преступления, это может способствовать получению возмещения.

Союз операторов железнодорожного транспорта ранее обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации убытков владельцам вагонов. В ноябре 2022 года оценка задержанного за рубежом подвижного состава составила 32 млрд рублей.

В 2022 году газета ВЗГЛЯД писала, что более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка 683 тыс. долларов, арестовали на Украине.