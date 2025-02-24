Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Уолтц: США не могут представить сценарий вступления Украины в НАТО
Американская сторона не может представить себе сценарий, при котором Украина могла бы войти в Североатлантический альянс, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Я не вижу [ситуацию], при которой США сделают Украину членом НАТО и тем самым немедленно возьмут на себя обязательство по пятой статье [устава альянса], когда войска Соединенных Штатов напрямую будут задействованы в защите Украины», – сказал он Fox News, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон привержен НАТО и пятому пункту устава этого военного блока, но гарантии безопасности Украины к этому не относятся.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу.