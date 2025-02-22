В МИД заявили об отсутствии агремана на нового посла в Вашингтоне

Замглавы МИД Рябков подтвердил отсутствие агремана на нового посла в Вашингтоне

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия пока не получила агреман на нового посла в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Назначение нового посла требует согласия принимающей стороны, что называется агреманом. Его отсутствие может затруднить дипломатическое взаимодействие и поставку новых инициатив, которые могли бы улучшить двусторонние отношения.

Российская сторона ожидает, что этот процесс будет завершен в ближайшее время.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возвращение посла России в Вашингтон, а посла Соединенных Штатов в Москву должно произойти уже в ближайшее время. При этом фаворит американцев известен – это «удивительно приличный посол» Ричард Бойс Норланд.