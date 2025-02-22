Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.14 комментариев
В МИД заявили об отсутствии агремана на нового посла в Вашингтоне
Замглавы МИД Рябков подтвердил отсутствие агремана на нового посла в Вашингтоне
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в Вашингтоне.
По его словам, Россия пока не получила агреман на нового посла в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
Назначение нового посла требует согласия принимающей стороны, что называется агреманом. Его отсутствие может затруднить дипломатическое взаимодействие и поставку новых инициатив, которые могли бы улучшить двусторонние отношения.
Российская сторона ожидает, что этот процесс будет завершен в ближайшее время.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возвращение посла России в Вашингтон, а посла Соединенных Штатов в Москву должно произойти уже в ближайшее время. При этом фаворит американцев известен – это «удивительно приличный посол» Ричард Бойс Норланд.