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Агроном рассказал, как дачнику выбрать любимый цвет перца
АгрономВикулов объяснил выбор дачниками желтых и оранжевых перцев для посадки
Цвет сладкого перца указывает на разное содержание витаминов в овоще, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. В этом сезоне среди дачников популярны перцы желтого и оранжевых цветов.
Окрас перца, говорит агроном, указывает на содержание определенных веществ в овоще. «Считается, что оранжевые и красные перцы богаты ликопином и витамином С, а желтые – каротиноидами, которые укрепляют иммунитет и улучшают зрение. Зеленые перцы – недозрелые, однако в них есть витамины групп А, В, С, Е и К. Кроме того, они содержат хлорофилл, который способствует детоксикации организма. В зеленом перце также меньше сахара, что делает его низкокалорийным», – поясняет аргоэксперт.
«Не могу порекомендовать никакой конкретный сорт, поскольку каждый огородник должен выбрать для себя свой любимый. Ведь помимо цвета у этого овоща есть разные характеристики: скороспелость, содержание сахара, урожайность, устойчивость к солнцу и так далее. Нужно подбирать свой сорт в зависимости от того, какой вкус хочется, а также от того, в какой климатической зоне он будет выращиваться. Я лично ежегодно набираю ряд новых сортов для выращивания в поисках любимого. В этом году у меня будет 12–15 разных перцев, которые я буду смотреть», – рассказал Викулов.
По его словам, от цвета перца не зависит сложность его выращивания или устойчивость растения к перепадам температур, засухе и иным погодным проявлениям. «Есть определенные сорта, которые считаются более выносливыми, но цвет перцев при этом может быть абсолютно разным. Например, ранние сорта требуют меньше влаги, но среди них есть как светлые, так и темные перцы», – подытожил специалист.
Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД агрономы сказали, что несмотря на то, что в России ожидается засушливое лето, огородникам не стоит искать засухоустойчивые сорта овощей.