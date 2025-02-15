Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца в Перу
Полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца в Перу на День святого Валентина
В Перу полицейский в костюме капибары, украшенной сердечками, участвовал в задержании наркоторговца, у подозреваемого в Лурине были изъяты 1,7 тыс. доз кокаина и марихуаны.
Полиция Перу применила необычную тактику для задержания наркоторговца, сообщает ТАСС. Операция была проведена в районе Лурин, где сотрудник полиции, облаченный в надувной костюм капибары, поймал с поличным подозреваемого.
Задержание вызвало удивление у подозреваемого, который открыл дверь полицейскому в костюме капибары. На месте были обнаружены и изъяты 1,7 тыс. доз кокаина и марихуаны. Стратегия маскировки была приурочена ко Дню святого Валентина, костюм капибары был украшен сердечками.
Полиция Перу ранее использовала подобные костюмы для операций. Например, во время Хэллоуина в прошлом году правоохранители переодевались в героев комиксов, таких как Росомаха и Дэдпул, чтобы задержать членов банды. Также в прошлом году, перед католическим Рождеством, был произведен арест в костюме Гринча, известного по фильму «Гринч – похититель Рождества».
Ранее в Ирландии с привлечением спецназа поймали украинца с арбалетом.