Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.7 комментариев
В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией
Советник украинского министра Сак: Переговоры с Россией будут беспрецедентно сложными
Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев ожидает беспрецедентно сложных переговоров с Россией.
Он отметил, что ряд вопросов практически нерешаемы и могут стать серьезными препятствиями в процессе урегулирования конфликта. Одним из таких вопросов является членство Украины в НАТО, сообщает РИА «Новости».
Юрий Сак подчеркнул: «Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например членство Украины в НАТО». По его словам, предстоящие переговоры представляют собой сложное испытание для Киева.
Сак выразил уверенность, что, несмотря на все сложности, Украина продолжит стремиться к достижению своих целей. Однако он также отметил, что для успешного разрешения конфликта потребуется значительная поддержка международного сообщества, особенно в вопросах, связанных с безопасностью и суверенитетом страны.
Кремль пока не определился с участниками переговоров по урегулированию кризиса на Украине.
Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности.