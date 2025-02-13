В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией

Советник украинского министра Сак: Переговоры с Россией будут беспрецедентно сложными

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что ряд вопросов практически нерешаемы и могут стать серьезными препятствиями в процессе урегулирования конфликта. Одним из таких вопросов является членство Украины в НАТО, сообщает РИА «Новости».

Юрий Сак подчеркнул: «Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например членство Украины в НАТО». По его словам, предстоящие переговоры представляют собой сложное испытание для Киева.

Сак выразил уверенность, что, несмотря на все сложности, Украина продолжит стремиться к достижению своих целей. Однако он также отметил, что для успешного разрешения конфликта потребуется значительная поддержка международного сообщества, особенно в вопросах, связанных с безопасностью и суверенитетом страны.

Кремль пока не определился с участниками переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности.