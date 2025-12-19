У посетителей прямой линии с Путиным изъяли энергетики и квашеную капусту

Tекст: Алексей Дегтярёв

Организаторы мероприятия также изымали у посетителей спреи, капли для носа, шоколадные батончики и разные напитки, передает РИА «Новости».

Все изъятые вещи складывались в специальные контейнеры у металлоискателей, их разрешат забрать после окончания прямой линии.

Ранее сообщалось, что список запрещенных предметов для проноса на мероприятие включал в себя портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры, флаги, древки, а также лазерные указки, любые фонари, беспилотные летательные аппараты и беспилотники любой конструкции, включая движущиеся по земле, воде и под водой.

Напомним, утром в пятницу общее число обращений россиян на прямую линию с президентом преодолело порог в 2,5 млн штук, сообщил телеканал «Россия 24».

Эфир состоится 19 декабря в 12.00 мск. Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.