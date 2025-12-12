Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин высоко оценил проект Ашхабадской декларации, говорится в сообщении ТАСС.

Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, российский лидер подчеркнул, что Туркмения прилагает серьезные усилия для создания атмосферы сотрудничества и доверия.

Путин заявил: «В этом контексте хотел бы высоко оценить подготовленный туркменистанскими коллегами проект Ашхабадской декларации. Она призвана стать важным итогом нашей совместной работы в ходе нынешнего форума».

Он отметил, что Россия поддерживает документ и идеи, изложенные в нем, в частности приверженность основным принципам международных отношений, закрепленным в Уставе ООН. Особое внимание глава государства уделил принципам миролюбия, невмешательства во внутренние дела, а также уважению права стран и народов на собственные традиции, религию, развитие и мировоззрение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме. Глава государства возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении. Путин заявил, что нейтралитет Туркмении приносит преимущества как самой стране, так и всему региону.