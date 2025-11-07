Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом перед Путиным

Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом Новоселовым перед Путиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время открытия нового дворца единоборств в Ижевске президент России Владимир Путин предложил юным спортсменам продемонстрировать свои навыки. На татами вышли кандидаты в мастера спорта Артур Новоселов и Тимур Канцеров, передает РИА «Новости».

Тренер Новоселова Александр Халецкий рассказал, что его воспитанник выполнил бросок через бедро, но этот прием не является его основным. По словам тренера, Артур объяснил свой выбор тем, что растерялся от неожиданности – выступление перед президентом стало для него вызовом.

Халецкий подчеркнул, что Новоселов обладает собственными коронными бросками и обычно показывает более сложные элементы. Однако неожиданное предложение Владимира Путина на церемонии открытия центра повлияло на поведение спортсмена. Тем не менее тренер отметил, что участие в таком мероприятии стало для его подопечного большой честью.

Новоселов недавно одержал победу на первенстве России 2025 года, а также вернулся с Кубка Европы в Словении, где занял третье место, что отражает высокий уровень спортсмена. По мнению Халецкого, выступление перед президентом навсегда останется в памяти спортсмена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил сделать участие в турнирах с присвоением спортивных разрядов бесплатным. Президент распорядился создать систему сертификации детских тренеров. Президент дал поручение разработать стратегию развития спорта до 2030 года.