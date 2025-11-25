  • Новость часаКосмические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    Как патриот Франции стал ценнейшим агентом советской разведки
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Путин подводит Запад к стратегическому поражению
    Лавров назвал Путина очень честным человеком
    Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО
    Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    3 комментария
    25 ноября 2025, 18:35 • Новости дня

    Бессент: США и Китай всегда будут соперничать между собой

    Американский министр Бессент: США и Китай всегда будут соперниками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что отношения между Китаем и США основываются на постоянном соперничестве, что считается естественным процессом для Вашингтона.

    Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент во время эфира телеканала CNBC заявил, что между США и Китаем всегда будет сохраняться соперничество, передает ТАСС. Бессент отметил, что для Вашингтона такое состояние является естественным порядком вещей, а прочные отношения и лидерство президента США Дональда Трампа помогли снизить напряженность между двумя странами. Бессент добавил, что взаимодействие Вашингтона и Пекина всегда будет строиться на основе соперничества.

    Он также заявил, что позиция США по Тайваню остается неизменной даже после недавнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам министра, при этом обе страны сходятся во мнении о необходимости добиваться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин примет его с государственным визитом в Китае в апреле, а затем сам посетит Вашингтон. Стороны провели телефонный разговор в понедельник.

    Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и США в целом остались стабильными и улучшились после встречи в Пусане 30 октября.

    Председатель КНР также подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю – ключевая часть международного порядка, установленного после войны.

    22 ноября 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. В то же время он добавил, что разработанный в Вашингтоне план по урегулированию конфликта на Украине не считается окончательным предложением Киеву.

    «Тогда он (Зеленский) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», – сказал Трамп журналистам на Южной лужайке у Белого дома, отвечая на вопрос, что будкт, если Зеленский не примет предложение США, передает РИА «Новости».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    На вопрос о том, стоит ли рассматривать американский вариант урегулирования как последнее слово Вашингтона в переговорах с Украиной, глава государства ответил отрицательно: «Нет».

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки предложенного США плана по Украине.

    Президент Владимир Путин сообщил, что текст новой версии мирного плана поступил в Москву и может лечь в основу урегулирования.

    Комментарии (16)
    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    Комментарии (4)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 02:45 • Новости дня
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил в эфире телеканала Fox News о том, что президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении соглашение о прекращении украинского конфликта, так как в Женеве удалось «детально обсудить» мирный план из 28 пунктов, и осталось «всего несколько пунктов разногласий».

    «Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась», – приводит слова Левитт бельгийский портал Fakti.bg.

    Она добавила, что на этой неделе никаких встреч Трампа с Владимиром Зеленским не запланировано и фейки в СМИ о том, что глава Белого дома якобы был более благосклонен к одной из сторон конфликта, не имеют оснований.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров выступили  против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно. Помощник президента России Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине. При этом эксперты объяснили, зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.

    Комментарии (8)
    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 11:50 • Новости дня
    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине

    СВР: Британия решила дискредитировать Трампа ради сохранения доходов с Украины

    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти разработали стратегию по дискредитации президента США Дональда Трампа, чтобы не допустить его инициатив в разрешении конфликта на Украине, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Лондон стремится помешать возможным миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа, следуе из сообщения СВР. В разведке считают, что британские власти опасаются прекращения доходов от конфликта на Украине и собираются препятствовать действиям Трампа по урегулированию ситуации.

    В СВР отмечают: британцы подготовили «страховочный вариант», чтобы «сбить его настрой» и дискредитировать, если он будет активно продвигать мирные инициативы. Для этого запланировано возрождение давно опровергнутых инсинуаций, включая фейковые «досье» бывшего сотрудника спецслужб Кристофера Стила с обвинениями в связях Трампа и его семьи с советскими и российскими ведомствами.

    «Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые инсинуации», – отметили в СВР.

    СВР уверена, что доходы от поставок вооружений стране спасают британскую экономику от банкротства. По ее данным, ключевые компании ВПК, включая BAE Systems и Thales UK, заключили многомиллиардные контракты, и ожидаемый доход от продажи беспилотников превышает 6 млрд долларов. В планах Лондона – увеличивать поставки дронов за счет финансовой поддержки со стороны ЕС.

    Британия, Франция и Германия отвергли предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине и предложили свой план, который назвали нереализуемым.

    СВР сообщила, что европейские эксперты предупреждают о надвигающемся крахе западного проекта «анти-Россия» на Украине.

    Власти Британии заняли первую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (3)
    24 ноября 2025, 18:34 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

    Синьхуа: Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

    Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Синьхуа.

    В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Китаем и США «в целом оставались стабильными» и продемонстрировали улучшение после личной встречи в Пусане, которая состоялась 30 октября, сообщило Синьхуа, передает ТАСС.

    В октябре Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее. Переговоры лидеров длились 1 час 40 минут.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп рассказал о содержании беседы с Си Цзиньпином

    Трамп назвал хорошим разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о содержании своего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

    По словам американского лидера, диалог был продуктивным и касался широкого круга тем, среди которых особое место заняли ситуация на Украине и вопросы, связанные с Россией, передает ТАСС.

    «У меня был очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы обсудили много вопросов, включая Украину и Россию, фентанил, соевые бобы и другую сельхозпродукцию», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Напомним, Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы глава КНР подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю является ключевой частью международного порядка.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 18:31 • Новости дня
    Трамп назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп обвинил украинское руководство в отсутствии благодарности за предоставленные США усилия, выделив слово «руководство» в кавычках.

     Трамп обвинил нынешнее «руководство» Украины в неблагодарности за усилия США. В своем сообщении в социальной сети Truth Social бывший президент США отметил: «Украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за наши усилия».

    Трамп не стал уточнять, идет ли речь об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликта или поддержке страны в целом. Однако его высказывание прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии в американском обществе о целесообразности и объеме помощи, оказываемой Киеву.

    Кроме того, Трамп обвинил Киев и предыдущее руководство Соединенных Штатов в развязывании конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 04:25 • Новости дня
    NYT заявила об изменениях в мирном плане Трампа после переговоров в Женеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на то, что обе стороны женевских переговоров заявили о невероятно «эффективных и конструктивных переговорах», американский президент Дональд Трамп заявлял, что хочет получить ответ Украины на мирный план к четвергу, не исключая возможности продления срока, «если все будет идти хорошо», пишет NYT, сообщая о некоторых изменениях в плане Трампа.

    «По словам западного чиновника, осведомленного о ходе переговоров, украинские и американские официальные лица уже обсуждали изменения в плане из 28 пунктов до встречи в Женеве. Чиновник заявил, что рабочая версия теперь отличается от той, что опубликовал в четверг украинский депутат», – сказано в материале New York Times (NYT).

    Упомянутым украинским депутатом является внесенный в российский список террористов и экстремистов Алексей Гончаренко, который выложил в Telegram-канале документ, который называл переведенным на украинский язык новым мирным планом США по Украине.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Дуров счел правомерной версию о причастности Франции к покушению на Кирка

    Tекст: Катерина Туманова

    Сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о версии американской публицистки и политактивистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

    «Изучив все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис [Оуэнс] о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300-процентные пошлины для Франции, пока обвинения против меня не были сняты», – написал Дуров в соцсети Х.

    Он сделал репост реплики Чарли Кирка в те дни, когда Франция задержала предпринимателя к своему высказыванию.

    «Президент Трамп должен объявить о планах введения 300-процентных пошлин на французское вино, если с Павла Дурова немедленно не будут сняты все обвинения. Если Европа собирается сажать в тюрьму руководителей платформ, где процветает свобода слова, последствия должны быть жесткими и болезненными», – говорилось в посте Кирка.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США. Трамп посмертно присвоил Чарли Кирку высшую гражданскую награду США.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Рубио назвал переговоры США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех

    Рубио назвал переговоры США и Украины в Женеве наиболее эффективными

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые состоялись в Женеве между делегациями США и Украины, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что этот раунд оказался одним из самых результативных.

    «По моему личному мнению, у нас были, пожалуй, самые продуктивные и содержательные встречи за все время нашего участия в этом процессе, с самого начала. У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, и теперь мы смогли проработать некоторые из этих пунктов шаг за шагом», – цитирует Госдепартамент заявление Рубио для прессы.

    Он отметил, что стороны добились значительного прогресса, и команды разошлись по своим комнатам, чтобы проработать дополнительные предложения, которые были получены на переговорах.

    «Поэтому мы работаем над внесением некоторых изменений, некоторых корректировок в надежде на дальнейшее сокращение разногласий и приближение к чему-то, что устраивает как Украину, так и, очевидно, Соединенные Штаты», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Reuters узнало о готовности ЕС вернуть Россию в G8 в контрплане по Украине

    Reuters узнало о готовности ЕС вернуть Россию в G8

    Tекст: Катерина Туманова

    В одном из пунктом европейского контрпредложения к проекту мирного плана Соединенных Штатов по Украине, состоящему из 28 пунктов, есть гарантия возвращения России в G8.

    Встречное предложение, подготовленное европейскими державами – Британией, Францией и Германией, берет за основу план США, но затем прорабатывает его пункт за пунктом с предлагаемыми изменениями и изъятиями, сообщает Reuters, располагая текстом полного контрплана ЕС.

    «13. Россия будет постепенно реинтегрирована в мировую экономику <...> c. Россию снова пригласят в G8», – говорится в одном из пунктов плана.

    При этом в подпункте а. уточняется, что смягчение антироссийских санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Условия для возвращения России в формат G8 не сложились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20.

    Комментарии (4)
    25 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Bloomberg узнало о возможном обсуждении выбывших из плана Трампа пунктов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине был детально проработан в Женеве и теперь сокращен до списка из 19 предложений, причем выбывшие пункты могут стать отдельными документами и поводами для переговоров, сообщил источник агентства Bloomberg.

    По словам заместителя главы администрации Владимира Зеленского Игоря Брусило в интервью Bloomberg, любые обсуждения, касающиеся территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, должны быть решены на встрече президентов Украины и США.

    Однако Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, не собирается встречаться с Зеленским, который рвался на этой неделе в Вашингтон, но, как оказалось, передумал.

    Источник агентства сообщил, что после сокращения пунктов первоначального плана Трампа, предполагалось их отдельное рассмотрение в отдельных документах на потенциальных последующих переговорах.

    «Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся невыясненными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовить почву для встречи, чтобы окончательно согласовать идею», – сказал Брусило.

    Напомним, 24 ноября Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа с 28 до 19 пунктов. США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. ЕС выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 02:10 • Новости дня
    Белый дом сообщил о продолжении тесной работы с Украиной по мирному плану

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам встречи делегаций США и Украины в Женеве было составлено совместное заявление, в котором обе стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в ближайшие дни.

    «США и Украина договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Они также будут поддерживать тесный контакт со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса. Окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и США», – приводит Белый дом текст совместного заявления.

    Отдельно в заявлении выделена благодарность украинской делегации США и лично президенту Дональду Трампу за «неустанные усилия, направленные на прекращение войны и человеческих жертв».

    Отмечается, что обе делегации согласились с тем, что встреча в Женеве оказалась конструктивной и эффективной, нацеленной на поиск долгосрочного прочного мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (0)
    Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику
    Глава Ростеха заявил о мировом лидерстве России в танкостроении
    Минск назвал поведение Литвы на границе истеричным и несдержанным
    Обнародована схема финансирования Западом оппозиционных онлайн-СМИ Грузии
    Матвиенко призвала рожать детей сразу после 18 лет
    Российский шахматист Есипенко занял третье место на Кубке мира
    Обвиняемый в мошенничестве продюсер «Ласкового мая» Разин скрылся в США

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

