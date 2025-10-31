Минченко объяснил назначение Осьмакова замглавы Минобороны

Минченко: Новый замглавы Минобороны Осьмаков глубоко погружен в тематику развития ВПК

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я знаю Василия Осьмакова около 20 лет. Это высокопрофессиональный, интеллигентный и интеллектуальный руководитель, обладающий системным мышлением. Он глубоко погружен в проблематику взаимодействия с ВПК, которой занимался на посту в Минпромторге. Его назначение – явное усиление команды Белоусова», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Политолог также подчеркнул важность тенденции привлечения гражданских специалистов в военное ведомство: «Это правильный вектор развития. Минобороны – не только армия, но и министерство, управляющее сложнейшей оборонной инфраструктурой. Руководство должно эффективно распоряжаться колоссальным хозяйством, включая производственный комплекс, недвижимость и логистику».

В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ сообщил, что бывший первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков назначен замглавы российского военного ведомства, передает ТАСС.

Василий Осьмаков родился в 1983 году. В 2005 году с отличием окончил социально-экономическое отделение Института стран Азии и Африки МГУ по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка». Владеет английским, арабским и немецким языками.

После окончания вуза работал в Министерстве промышленности и энергетики в отделе стратегического планирования и научно-исследовательских работ, а также в отделе сопровождения приоритетных направлений промышленной политики.

Затем работал советником министра промышленности и торговли Виктора Христенко, директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга, заместителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. В 2021 году был назначен первым замглавы Минпромторга.