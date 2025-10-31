Минченко объяснил назначение Осьмакова замглавы Минобороны

Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Минченко: Новый замглавы Минобороны Осьмаков глубоко погружен в тематику развития ВПК
Назначение гражданских специалистов на ключевые посты в Минобороны способствует оптимизации управления ведомством и развитию оборонно-промышленного комплекса, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал назначение экс первого заместителя министра промышленности Василия Осьмакова на должность заместителя министра обороны РФ.
«Я знаю Василия Осьмакова около 20 лет. Это высокопрофессиональный, интеллигентный и интеллектуальный руководитель, обладающий системным мышлением. Он глубоко погружен в проблематику взаимодействия с ВПК, которой занимался на посту в Минпромторге. Его назначение – явное усиление команды Белоусова», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Политолог также подчеркнул важность тенденции привлечения гражданских специалистов в военное ведомство: «Это правильный вектор развития. Минобороны – не только армия, но и министерство, управляющее сложнейшей оборонной инфраструктурой. Руководство должно эффективно распоряжаться колоссальным хозяйством, включая производственный комплекс, недвижимость и логистику».
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ сообщил, что бывший первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков назначен замглавы российского военного ведомства, передает ТАСС.
Василий Осьмаков родился в 1983 году. В 2005 году с отличием окончил социально-экономическое отделение Института стран Азии и Африки МГУ по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка». Владеет английским, арабским и немецким языками.
После окончания вуза работал в Министерстве промышленности и энергетики в отделе стратегического планирования и научно-исследовательских работ, а также в отделе сопровождения приоритетных направлений промышленной политики.
Затем работал советником министра промышленности и торговли Виктора Христенко, директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга, заместителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. В 2021 году был назначен первым замглавы Минпромторга.