Эксперты назвали ключевые задачи социальных архитекторов

Политолог Степанов: Социальная архитектура становится ключевым инструментом трансформации общества

Tекст: Олег Исайченко

«Само понятие социальной архитектуры подразумевает целенаправленное воздействие на общество и социальную реальность для развития страны и повышения качества жизни людей», – отметил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«При этом ее можно условно разделить на два уровня: верхний отвечает за сценарии и образы будущего, следующий – за их практическое воплощение в настоящем. Новая отрасль продолжает институционализацию. С 1 сентября в МГУ и Финансовом университете при правительстве России началось обучение магистров – будущих социальных архитекторов. В декабре в Петербурге пройдет международная конференция по социальной архитектуре и будет представлено новое учебное пособие», – сообщил он.

Спикеры отметили, что параллельно с развитием самой отрасли и появлением профессионалов идет формирование инфраструктуры и института социальных заказчиков, готовых работать с социальными архитекторами. Эта система позволяет создать устойчивый спрос на новые компетенции и связать образование с практикой. По словам экспертов, именно социальные заказчики станут драйверами развития профессии, обеспечивая специалистов реальными задачами.

В рамках развития новой отрасли в России состоялся конкурс социальных архитекторов, в котором приняли участие более чем 7,5 тыс. специалистов со всей страны. В финал вышли 185 человек, по итогам конкурсных процедур были объявлены имена 74 победителей.

«Конкурс и новая отрасль в целом являются кадровым и социальным лифтом страны», – отметил Степан Степанов, куратор клуба политического консалтинга МГИМО. По его словам, социальная архитектура становится ключевым инструментом трансформации общества.

Эксперт указал, что конкурс социальных архитекторов зарекомендовал себя как эффективная платформа для выявления и отбора профессионалов в масштабах страны. «Специалисты должны обладать большим арсеналом компетенций, уметь соединять смысл, соучастие и структуру, чтобы помогать людям реализовывать свой потенциал», – добавил политолог.

Губернатор Кировской области Александр Соколов, в свою очередь, рассказал о развитии новой отрасли на региональном уровне. «В прошлом году мы использовали празднование 650-летия областного центра как актуализатор запуска социальных проектов. Задача заключалась в обновлении восприятия региона через совместное проектирование, чтобы люди осознали: они могут быть непосредственными участниками позитивных изменений», – указал он.

В Мурманской области стратегический план развития «На Севере – жить!» превратился в бренд всей Арктики, добавил глава субъекта Андрей Чибис. По его словам, документ стал воплощением масштабной работы социальной архитектуры и значимым шагом к изменению демографической ситуации в регионе.

По словам Евгении Калачевой, первого замглавы исполкома «Народного фронта», за годы работы движение превратилось в одного из крупнейших социальных заказчиков. «Нам необходимы социальные архитекторы, которые будут профессионально работать в штате, а также на добровольческих началах», – пояснила спикер.

В заключении Мария Сергеева, политконсультант, член РАПК и победитель конкурса, заметила: «Проекты социальной архитектуры, в отличие от чистых политических технологий, направлены на формирование долгосрочного доверия в обществе через устойчивое развитие города, региона и страны».