    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    12 октября 2025, 01:10 • Новости дня

    Три члена делегации Саммита мира из Катара погибли в ДТП близ Шарм-эль-Шейха

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в Шарм-эль-Шейхе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три члена делегации Катара, которые должны были участвовать в Саммите мира по сектору Газа, еще двое получили ранения.

    Источники AlArabiya в египетских службах безопасности сообщили, что авария произошла, когда члены катарской делегации направлялись из своей резиденции к месту проведения официальной встречи.

    По данным местных СМИ, автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с другим на одной из центральных дорог, ведущих к Международному конференц-центру Шарм-эль-Шейха.

    Пострадавшие были немедленно доставлены в Международную больницу города, в то время как египетские власти начали расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится Саммит мира по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием лидеров более 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    9 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Ynet сообщил о планах Израиля вывести войска из города Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа, сообщил портал Ynet.

    После отвода войск к согласованным линиям армия обороны Израиля продолжит контролировать 53% территории сектора Газа. Это примерно на 4% меньше, чем предусматривала так называемая «желтая линия», предлагаемая США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей.

    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    9 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства

    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем

    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отвод Израилем войск из сектора Газа растянется на долгие месяцы. Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Ему важно создать впечатление, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал достигнутое Израилем и ХАМАС соглашение о первом этапе урегулирования.

    «После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС сроки возвращения заложников – технический вопрос, но болезненный. Дело в том, что тела погибших разбросаны по всему сектору Газа. Некоторые не будут переданы еврейскому государству просто потому, что их не могут найти», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его прогнозам, отвод армии Израиля из анклава растянется на долгие месяцы. «Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Его цель – сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства», – пояснил собеседник.

    Пока же, по его словам, для неосионистов премьер – предатель. «Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», – рассуждает эксперт. Что касается прекращения огня в секторе Газа, то военная операция ЦАХАЛ уже прекращена, продолжил Ципис.

    «Артиллерия и танки «молчат». Всем подразделениям отдан приказ оставаться на местах и не совершать никаких рейдов. Несколько самолетов лишь летают над анклавом и наносят точечные удары, но только для того, чтобы создать в информационном пространстве видимость продолжения боевых действий. Затем эту «картинку» Израиль использует в ходе переговоров: прекращение огня подается еврейским государством как уступка», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, реализация плана Трампа в конечном счете приведет к созданию Палестинского государства, и представители ХАМАС станут костяком будущих силовых структур Палестины. Собеседник также напомнил, что в рамках нынешнего соглашения Израиль отпустит палестинских заключенных из тюрем.

    «Они выйдут героями и победителями. ХАМАС останется в Газе, потому что это уже не группировка, а идеология борьбы за самопровозглашение и независимость палестинского народа», – считает эксперт. В выигрыше в складывающей ситуации и Дональд Трамп. «Его визит на Ближний Восток, о котором уже пишут в СМИ, станет победоносным парадом», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Ожидается, что стороны подпишут сделку 9 октября. После этого вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. По данным израильской стороны, на конец сентября сторонники ХАМАС продолжали удерживать 20 живых узников. Еврейское государство должно освободить почти две тыс. палестинских заключенных.

    Израиль выведет часть войск из сектора Газа в течение суток после подписания соглашения. Как отмечает портал Ynet, ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории анклава. Группировка ХАМАС поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Тель-Авив полностью выполнить условия соглашения.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля». Американский лидер в свою очередь сообщил, что может поехать на Ближний Восток 11 и 12 октября. Позже он уточнил, что отправится в Египет, а также не исключил посещения Газы.

    Напомним, в конце сентября Белый дом обнародовал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

    9 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Times of Israel: Израильских заложников в секторе Газа освободят в субботу

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, состоится в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей, сообщили Times of Israel и CNN.

    «ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times of Israel.

    По данным CNN, заложников освободят в субботу или воскресенье. Axios сообщает, что освобождение ожидается «через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение» по Газе, «к понедельнику».

    ХАМАС заявило, что соглашение с Израилем предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, поступление гуманитарной помощи и обмен заложников на палестинских заключенных, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о намерении созвать заседание правительства для утверждения договоренностей о первом этапе прекращения огня. «Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников», – подчеркнул он.

    Нетаньяху поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля, сотрудников служб безопасности и отдельно отметил вклад президента США Дональда Трампа, предложившего план по урегулированию в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников

    Трамп: Израильские заложники вернутся из сектора Газа в понедельник

    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    9 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Газы, по данным Израиля, остаются около 20 живых заложников и тела примерно 25 погибших, однако сроки их возможного освобождения пока неизвестны, пишет The New York Times .

    Около 20 живых израильских заложников до сих пор удерживаются в секторе Газа, вместе с телами примерно 25 погибших, сообщает The New York Times.

    Власти Израиля заявили, что подробности их возможного освобождения пока не известны. Президент Дональд Трамп сделал освобождение оставшихся заложников ключевым пунктом своих усилий по достижению перемирия на Ближнем Востоке.

    В ходе нападения на Израиль два года назад боевики ХАМАС и другие группировки захватили около 250 человек и вывезли их в Газу – часть из них уже были убиты к моменту пленения. Позже многие заложники были освобождены в обмен на палестинских заключенных в рамках двух перемирий, а некоторых отпустили после операций израильской армии. Восемь человек были освобождены силовым путем.

    По данным расследования The New York Times, в плену погибли более 30 заложников. Израильские власти отмечают, что семеро были казнены своими похитителями, когда израильские военные приблизились к месту их содержания, а четверо погибли в результате израильских авиаударов. Троих заложников по ошибке убили израильские военные, приняв их за боевиков, еще один погиб в перекрестном огне.

    В рамках плана Трампа, после освобождения всех заложников Израиль должен будет отпустить 250 человек, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, задержанных после октября 2023 года. Кроме того, за каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки пятнадцати погибших жителей Газы. Сроки этих обменов остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. После объявления о согласовании плана по урегулированию сектор подвергся ударам. США назвали срок освобождения заложников движением ХАМАС.

    9 октября 2025, 23:07 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удар по радикалам на севере Газы

    Армия Израиля нанесла удар по радикалам ХАМАС, угрожавшим военным на севере Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, которые находились рядом с израильскими войсками и представляли прямую угрозу.

    Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке ХАМАС на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным израильских военных, группа радикалов действовала в непосредственной близости от позиций армии и угрожала израильским силам в этом районе.

    Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии о том, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся.

    Напомним, 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    9 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    Индонезия отказала в визах сборной Израиля для ЧМ по гимнастике

    Индонезия отказала в визах сборной Израиля для ЧМ по гимнастике из-за Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Спортсмены из Израиля не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, так как Индонезия отказала им в выдаче виз, заявил министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра.

    Правительство Индонезии отказало членам сборной Израиля в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, передает РИА «Новости».

    Решение о недопуске израильской команды подтвердил министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

    «Этот шаг делается в соответствии со стремлением Индонезии поддержать независимость Палестины», – заявил Махендра.

    Израильская сборная была зарегистрирована для участия в соревнованиях, а в июле Федерация гимнастики Израиля сообщала о заверениях со стороны индонезийских официальных лиц относительно допуска национальной команды. Однако окончательное решение властей оказалось противоположным.

    Ранее российские гимнасты впервые за четыре года получили право выступать на чемпионате мира в нейтральном статусе после смягчения санкций Международной федерацией гимнастики. В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за конфликта на Украине, но позднее разрешила индивидуальное участие в нейтральном статусе, исключая командные дисциплины.

    В 2023 году Индонезия уже сталкивалась с последствиями аналогичной политики, когда лишилась права проводить чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет после протестов, вызванных участием сборной Израиля.

    Ранее общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе «Евровидения», если организаторы не отстранят Израиль.

    Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026» при сохранении участия Израиля.

    СМИ писали, что 12 стран объединились для выделения поддержки Палестине.

    10 октября 2025, 23:43 • Новости дня
    Палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки»

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинские группы во главе с ХАМАС выразили признательность посредникам и международному сообществу за обеспечение соблюдения Тель-Авивом соглашения о прекращении огня, но отвергли иностранное вмешательство в управление анклавом.

    Палестинские группы выразили признательность и отметили «усилия Египта, Катара и Турции», призвав «эти страны, а также Вашингтон обеспечить соблюдение оккупантами соглашений», передает агентство IRNA.

    Движения ХАМАС, «Исламский джихад» (признано в России террористическим и запрещено) и «Народный фронт освобождения Палестины» также отвергли идею контроля над сектором Газа иностранным представителем.

    «Мы подчеркиваем решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно», – приводит ТАСС выдержку из совместного заявления трех палестинских движений.

    При этом представитель ХАМАС Хазем Касем подчеркнул в интервью телеканалу Al Hadath в пятницу, что в плане США есть этапы, требующие дальнейшего обсуждения, подтвердив полную приверженность движения реализации первого этапа.

    Он пояснил, что по оставшимся вопросам ведется диалог с посредниками, и  подчеркнул важность сотрудничества со всеми сторонами для обеспечения продолжения действия соглашения о прекращении огня.

    Касем заявил, что движение готово отказаться от контроля над Газой на следующий день после войны и не желает участвовать ни в каких административных процессах в секторе. Он подчеркнул, что ХАМАС не даст Израилю никаких поводов для возобновления войны, отметив, что движение получило от посредников заверения в отношении плана американского президента Дональда Трампа и не вернется к войне.

    Однако, международные силы, в составе которых будут американские военные, будут развернуты в секторе Газа для контроля над режимом прекращения огня 12 октября, рассказал Al Hadath американский чиновник.

    По его словам, «американские войска прибудут в Газу в воскресенье утром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории.

    10 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    США объяснили условия участия своих военных в контроле за ситуацией в Газе

    Ливитт: Размещенные в регионе войска США будут следить за ситуацией в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Следить за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут силы США, уже размещенные на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы намерен направить военных в регион.

    Как заявило Agence France-Presse, группа из 200 американских военных будет развернута на Ближнем Востоке для контроля за выполнением соглашений о прекращении огня в секторе Газа. Американский адмирал Брэд Купер заявил, что их задача – наблюдение, контроль и «обеспечение отсутствия нарушений» режима прекращения огня. В миссии также примут участие военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По данным Associated Press, американские военнослужащие разместятся на территории Израиля. Центральное командование США создаст на территории Израиля военно-гражданский координационный центр, где американские специалисты займутся вопросами транспорта, логистики, инженерии и безопасности.

    В связи с появившимися публикациями Ливитт выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что речь идет не о переброске новых сил, а о задействовании до 200 американских военнослужащих, уже находящихся в зоне ответственности Центрального командования, передает ТАСС.

    «Вношу ясность: до 200 американских военнослужащих, уже размещенных в СЕНТКОМ, получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле, они будут сотрудничать с другими размещенными там международными силами», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    9 октября 2025, 12:25 • Новости дня
    Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа

    Режим прекращения огня начал действовать между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, сообщил портал Ynet.

    Портал Ynet сообщил, что Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, передает ТАСС.

    Договоренность предусматривает прекращение активных боевых действий между сторонами.

    Источник агентства Reuters сообщил, что в течение ближайших 72 часов представители ХАМАС должны передать израильским властям всех оставшихся в живых заложников. В рамках соглашения Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод своих подразделений из сектора Газа.

    Также подчеркивается, что режим прекращения огня вступает в силу только после официального одобрения соглашения с ХАМАС правительством Израиля.

    Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана президента США Дональда Трампа.

    В северных районах Газы продолжались авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.

    Дональд Трамп подчеркнул, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.

    10 октября 2025, 01:34 • Новости дня
    Кабмин Израиля одобрил план освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров Израиля согласовал сделку, предусматривающую освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера.

    «Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников – и живых, и погибших», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Данное решение должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии, что боевые действия не возобновятся. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    9 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    ХАМАС: Израиль начнет отводить войска из сектора Газа в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные должны приступить к отводу своих частей от основных городов сектора Газа в пятницу, сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

    Отвод планируется начать 10 октября, вероятно, ночью будут какие-то приготовления, указал Хамдан телеканалу Al Araby, передает ТАСС.

    «Предполагается, что он начнется завтра. Возможно, ночью будут какие-то приготовления к этому, поэтому отвод войск должен начаться завтра», – сказа он, отвечая на вопрос о том, когда Израиль начнет вывод своих вооруженных сил из сектора Газа.

    Напомним, 9 октября начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    10 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Израиль прекратил авиаудары по сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Израиля остановили проведение атак с воздуха по сектору Газа, сообщает Al Jazeera.

    По информации Al Jazeera, завершение атак зафиксировано после решения правительства Израиля одобрить соглашение о прекращении огня, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Израиля согласовал сделку по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. До этого израильские военные заявили, что ликвидировали палестинских радикалов в секторе Газа.

    10 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Израиль завершил первый этап передислокации войск в Газе

    Израильская армия завершила передислокацию войск в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Израиля осуществили первый этап передислокации в Газе, что связано с соглашением о прекращении огня и освобождении заложников.

    Армия Израиля завершила первый этап передислокации войск в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    По словам Уиткоффа, после завершения этого этапа был запущен 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен освободить удерживаемых израильских заложников. Он уточнил, что реализация договоренностей о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами происходит в соответствии с утвержденным графиком.

    Ранее о прекращении огня в Газе договорились при посредничестве международных партнеров, что позволило начать поэтапную передислокацию израильских войск и подготовку к обмену заложниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках поддержанного США плана, даже силовым путем.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила жителям сектора Газа возвращаться в северные районы анклава после начала режима прекращения огня.

