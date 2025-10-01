Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.3 комментария
Нефть подорожала после публикации статистики о сокращении запасов в США
Мировые цены на нефть выросли на статистике о сокращении запасов в США
Мировые цены на нефть в среду пошли в рост после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), свидетельствующей о сокращении запасов сырья в стране.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.32 росла на 0,26% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,2 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 62,52 доллара, передает РИА «Новости».
Ранее API опубликовал оценку объема запасов в США, согласно которым коммерческие запасы сырья в стране за неделю, завершившуюся 26 сентября, сократились на 3,674 млн баррелей.
Позднее в среду будут опубликованы данные по запасам от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.