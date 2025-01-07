На Украине уволили замглавы Минветеранов после скандала с унижением

Заместителя министра по делам ветеранов Украины уволили за унижения сотрудника

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Украине уволили заместителя министра по делам ветеранов Руслану Величко-Трифонюк после скандала с унижением сотрудника, сообщает РИА «Новости». Величко-Трифонюк занималась вопросами европейской интеграции в министерстве. Об увольнении сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Бывший военный Евгений Шибалов, который возглавлял управление европейской интеграции и международного сотрудничества в министерстве, заявил, что подал заявление об увольнении из-за постоянных беспочвенных унижений со стороны руководства. После этого инцидента Министерство по делам ветеранов инициировало проверку. Уже 6 января в Кабмин были направлены документы для увольнения Величко-Трифонюк.

Мельничук также сообщил об увольнении других высокопоставленных чиновников. Были уволены заместитель и первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Виталий Зубрий и Игорь Гаевский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины приняло решение уволить заместителя министра обороны Александра Сергея, а также правительство Украины решило уволить Юрия Джигира, который занимал должность заместителя министра обороны, спустя месяц после подачи представления об отставке.