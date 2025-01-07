То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
На Украине уволили замглавы Минветеранов после скандала с унижением
Заместителя министра по делам ветеранов Украины уволили за унижения сотрудника
Заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслану Величко-Трифонюк уволили после скандала с унижением сотрудника Евгения Шибалова.
На Украине уволили заместителя министра по делам ветеранов Руслану Величко-Трифонюк после скандала с унижением сотрудника, сообщает РИА «Новости». Величко-Трифонюк занималась вопросами европейской интеграции в министерстве. Об увольнении сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Бывший военный Евгений Шибалов, который возглавлял управление европейской интеграции и международного сотрудничества в министерстве, заявил, что подал заявление об увольнении из-за постоянных беспочвенных унижений со стороны руководства. После этого инцидента Министерство по делам ветеранов инициировало проверку. Уже 6 января в Кабмин были направлены документы для увольнения Величко-Трифонюк.
Мельничук также сообщил об увольнении других высокопоставленных чиновников. Были уволены заместитель и первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Виталий Зубрий и Игорь Гаевский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины приняло решение уволить заместителя министра обороны Александра Сергея, а также правительство Украины решило уволить Юрия Джигира, который занимал должность заместителя министра обороны, спустя месяц после подачи представления об отставке.