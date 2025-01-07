Лукашенко уличил Зеленского в желании втянуть Белоруссию в войну

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на портале БелТА, отметил, что вокруг страны нарастает напряжение и существуют силы, стремящиеся втянуть Белоруссию в конфликт. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и на Украине, заявив: «Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине».

«Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) – мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», – высказался Лукашено.

Лукашенко подчеркнул, что возможное втягивание страны в войну станет серьезным испытанием: «Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат». Он выразил уверенность, что время расставит все на свои места, и призвал белорусов к выдержке: «Ни в коем случае нельзя шарахаться».

Также президент упомянул о высказываниях Владимира Зеленского о Белоруссии. Лукашенко отметил, что Зеленский недавно заявил: «Жыве Беларусь!», и намекал на возможность изменений в стране по украинскому сценарию. Лукашенко выразил надежду, что подобное развитие событий в республике не произойдет.

Ранее в Минске заявили, что Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в начале СВО.