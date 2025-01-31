Беспилотник упал в Судогодском районе Владимирской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Судогодском районе упал беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел ночью. В результате падения никто не пострадал, угрозы для населения нет, а повреждения получил только забор одного частного дома.

На месте происшествия работают специалисты правоохранительных органов и Министерства обороны, а также сотрудники областного правительства и местного самоуправления.

В сообщении губернатор отметил, что все необходимые меры по обеспечению безопасности уже приняты.

В ночь на пятницу система российской противовоздушной обороны за ночь уничтожила 49 украинских беспилотников. В Воронежской области беспилотный летательный аппарат упал, в результате чего водитель автомобиля получил ранение ноги. Также повреждено остекление промышленного предприятия. На нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошел пожар из-за падения обломков.