История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировых войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.0 комментариев
Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России
Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России
Система российской противовоздушной обороны за ночь уничтожила 49 украинских беспилотников, включая 25 над Ростовской областью, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников.
В частности, над Ростовской областью было перехвачено 25 дронов, над Волгоградской – восемь. В Курской области уничтожено 6 беспилотников, в Ярославской – четыре, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае – по два аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области беспилотный летательный аппарат упал, в результате чего водитель автомобиля получил ранение ноги. Также повреждено остекление промышленного предприятия.