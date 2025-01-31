БПЛА упал на автомобиль в Воронежской области, ранив водителя и повредив остекление предприятия

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Воронежской области произошло падение беспилотного летательного аппарата, в результате чего водитель автомобиля получил ранение. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что инцидент произошел на юге области, где один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль, ранив водителя. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.



Помимо этого, в результате падения фрагментов БПЛА в том же районе были повреждены частный жилой дом и ферма, где выбиты стекла. В Воронеже из-за падения подавленного беспилотника пострадало остекление на промышленном предприятии. Власти ведут расследование инцидента и принимают меры по устранению последствий и обеспечению безопасности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли значительный урон вооруженным силам Украины, которые потеряли около 1275 военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки. Вооруженные силы Украины направили минимум три беспилотника на порт Бердянска, которые были сбиты до при подлете к городу, в результате чего повреждений городской инфраструктуры и пострадавших не было. Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника при попытке атаки на Крым, как сообщило Министерство обороны России.