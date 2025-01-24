Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Взрывы прогремели в Житомирской и Хмельницкой областях Украины
В Житомирской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы, в ряде регионов объявлена воздушная тревога, сообщает украинское агентство ТСН.
Сообщается о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях, расположенных на северо-западе и западе Украины соответственно, передает ТАСС.
В настоящее время в этих областях, а также в Киевской, Львовской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
Кроме того, стало известно, что в Ровненской области, в Дубенском районе, произошла нештатная ситуация на железнодорожном объекте.
Как сообщает глава региональной государственной администрации Александр Коваль, инцидент произошел на объекте «Укржелдороги» в ночь на 22 января. Подробности произошедшего остаются неизвестными.
Напомним, в ночь на пятницу силы ПВО России уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами.