Взрывы прогремели в Житомирской и Хмельницкой областях Украины

Tекст: Александра Юдина

Сообщается о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях, расположенных на северо-западе и западе Украины соответственно, передает ТАСС.

В настоящее время в этих областях, а также в Киевской, Львовской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Кроме того, стало известно, что в Ровненской области, в Дубенском районе, произошла нештатная ситуация на железнодорожном объекте.

Как сообщает глава региональной государственной администрации Александр Коваль, инцидент произошел на объекте «Укржелдороги» в ночь на 22 января. Подробности произошедшего остаются неизвестными.

Напомним, в ночь на пятницу силы ПВО России уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами.