Минобороны Дании опровергло гибель летчика на Украине

Министр обороны Дании заявил об отсутствии погибших датских военных на Украине

Tекст: Максим Попов

Поульсен выступил с опровержением сообщения о гибели на Украине датского летчика Йеппа Хансена, передает ТАСС. Министр заявил, что ни один датский военнослужащий не погиб за время украинского конфликта.

Поульсен отметил, что «никакие датские солдаты не были убиты на Украине», добавив, что распространяемая информация о гибели Хансена не соответствует действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16. До этого стало известно, что датские военные инструкторы приезжали на Украину для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России).



