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Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл «Минск Д4 125», который стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке «МотоВелоЗавода» в Минском городском технопарке.
Как пишет Белта, подарок был вручен коллективом «МотоВелоЗавода», который расположен на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке завода, передает РИА «Новости».
«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», – заявил Лукашенко, подчеркнув свою привязанность к подаренному транспортному средству. Модель мотоцикла отличается экономичностью, современным сбалансированным дизайном и предназначена для дорожных условий стран СНГ. Она сочетает в себе элементы минимализма, характерные для предыдущих поколений мотоциклов линейки «Минск», и современные стилистические решения.
Производитель описывает мотоцикл как надежный, выносливый и экономичный в обслуживании. В рамках официального визита в Минский городской технопарк глава государства также пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов, обсудив вопросы развития и модернизации производства.
Ранее во время государственного визита в Монголию Лукашенко подарил президенту Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус» и в ответ получил двух скакунов.