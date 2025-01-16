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    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    7 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 14:12 • Новости дня

    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл «Минск Д4 125», который стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке «МотоВелоЗавода» в Минском городском технопарке.

    Как пишет Белта, подарок был вручен коллективом «МотоВелоЗавода», который расположен на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке завода, передает РИА «Новости».

    «Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», – заявил Лукашенко, подчеркнув свою привязанность к подаренному транспортному средству. Модель мотоцикла отличается экономичностью, современным сбалансированным дизайном и предназначена для дорожных условий стран СНГ. Она сочетает в себе элементы минимализма, характерные для предыдущих поколений мотоциклов линейки «Минск», и современные стилистические решения.

    Производитель описывает мотоцикл как надежный, выносливый и экономичный в обслуживании. В рамках официального визита в Минский городской технопарк глава государства также пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов, обсудив вопросы развития и модернизации производства.

    Ранее во время государственного визита в Монголию Лукашенко подарил президенту Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус» и в ответ получил двух скакунов.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    15 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой

    Бывший муж российской самбистки и дзюдоистки Барановой назвал причину смерти спортсменки

    Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой
    @ vk.com/tverjudo_fd

    Tекст: Вера Басилая

    Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова умерла от тяжелой болезни, а не погибла в результате несчастного случая, сообщил бывший муж спортсменки Михаил Фадеев.

    Бывший муж дзюдоистки Михаил Фадеев опроверг сообщения о гибели Барановой в результате несчастного случая, заявив, что она скончалась из-за тяжелой болезни, передает ТАСС. Он добавил, что их общего ребенка будет воспитывать сам.

    Ольга Баранова ранее завершила свою спортивную карьеру и, по имеющейся информации, занималась тренерской деятельностью в сфере фитнеса.

    В 2014 году она стала победительницей Кубка мира по самбо. Также на ее счету серебро чемпионата России по самбо в 2013 году и бронза в 2015 году. В дзюдо Ольга завоевала бронзу чемпионата России среди юниоров в 2010 году и золотую медаль на Всероссийской юниорской спартакиаде того же года.

    Ранее сообщалось, что российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова, которая в 2014 году завоевала Кубок мира по самбо, умерла в результате несчастного случая в возрасте 33 лет.

    Коментарии (8)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 03:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»

    Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.

    В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

    По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

    Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

    До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.

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    15 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Опубликована предполагаемая расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета
    Опубликована предполагаемая расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета
    @ Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в декабре в Казахстане, принял самостоятельное решение не садиться в российских аэропортах и направиться в Актау, следует из опубликованной в СМИ предполагаемой расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами.

    Telegram-канал Baza опубликовал полную предполагаемую расшифровку переговоров пилотов самолета «Азербайджанских авиалиний» с диспетчерами. Из нее следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение не садиться в Грозном и Махачкале, после чего было принято решение следовать в Актау.

    В сообщении канала говорится, что во время переговоров диспетчеры предлагали пилотам приземлиться сначала в Грозном, а затем в Махачкале, и предоставили информацию о других российских аэропортах. Однако экипаж решил не использовать предложенные аэропорты для посадки.

    Помимо этого, из опубликованных данных следует, что версия о возможном столкновении самолета с птицами, а также предположение о взорвавшемся газовом баллоне на борту исходили от экипажа в ходе переговоров с диспетчерами. В записях также упоминается, что было зафиксировано внешнее воздействие на самолет, несмотря на то что пилоты не объявили чрезвычайное происшествие на борту.

    Напомним, в декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    Власти Казахстана направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Губернатор Андрей Никитин: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», уничтожил технику НАТО на сумму более 300 млн долларов в зоне специальной военной операции, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

    В ходе ежегодного послания Никитин отметил значительные успехи в разработке и применении оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. По его словам, дрон, созданный менее чем за год, уже уничтожил натовскую технику на сумму более 300 млн долларов.

    Никитин подчеркнул, что новгородские инженеры внесли значительный вклад в этот успех. «Снова горят на полях сражений нацистские танки», – заметил он, добавив, что это оружие создано с использованием уникальных технологий.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что производство дронов будет расширено и начнется по франшизе в нескольких регионах России. В том числе будут созданы сборочные лаборатории в зоне специальной военной операции.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальными характеристиками благодаря оптоволоконной связи, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Он прошел апробацию в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область и способен выполнять разнообразные задачи.

    Ранее FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении.

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    15 января 2025, 22:16 • Новости дня
    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» российского газа в Приднестровье

    Эксперт Юшков: Россия не бросила Приднестровье и готова поставлять газ хоть бесплатно

    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» российского газа в Приднестровье
    @ Красильников Станислав/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приднестровье может получать российский газ только транзитом через Украину, потому что закачать газ через Румынию и затем Молдавию фактически невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.

    «Заявление о том, что Россия отправит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи, должно информационно противодействовать позиции Молдавии и Украины, которые пытаются связать прекращение поставок газа с решением Газпрома. Смысл этого заявления в том, чтобы показать Киеву и Кишиневу, что Россия не бросила Приднестровье и готова поставлять газ хоть бесплатно», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Похоже, Газпром реально к этому готов, – продолжил эксперт. – Однако в Молдавию, если возобновится транзит через Украину, газ не пойдет. Чтобы Газпром продавал газ Кишиневу, надо решить вторую проблему. Молдавия нарушила предыдущий контракт и не выплачивала долг по старым контрактам. А выплата долга – это одно из условий заключения нового контракта», – напомнил Юшков.

    Эксперт подчеркнул, что ПМР может получать газ только транзитом через Украину, «потому что закачать газ через Румынию и затем Молдавию фактически невозможно». По его словам, если гуманитарные поставки газа будут вестись через территорию Молдавии, то Кишинев «оставит этот газ себе».

    «Поэтому я не представляю, как еще можно осуществлять гуманитарные поставки. Чисто физически это зависит не от России. Будет ли этот газ действительно бесплатным? Судя по заявлениям, да, но я бы дождался комментариев с российской стороны», – рассуждает спикер.

    Еще один вопрос – о каких объемах газа может идти речь. «Если газ пойдет не только в дома, но и на электростанции для выработки электричества, то нужно контролировать объемы. Получается, что у Приднестровья будет соблазн получить больше газа, а потом выработать электроэнергию и продать ее в ту же самую Молдавию», – добавил спикер.

    Ранее в среду глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. По мнению экономиста Ивана Лизана, у России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье.

    С начала года Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия.

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    15 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье

    Экономист Лизан: У России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье

    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Приднестровья есть два варианта получения газа из России: Москва или договорится с Киевом о прокачке через территорию Украины, или разрушит ударами подземные хранилища газа на Украине, чтобы та снова зависела от энергоносителей со стороны России, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.

    «Россия с середины «нулевых» и так поставляет Приднестровью «гуманитарный», то есть бесплатный газ на нужды теплоэнергетики и коммунальных хозяйств. Это, по сути, субсидирование республики со стороны Москвы», – рассказал экономист Иван Лизан. «Сейчас, учитывая геополитические реалии, прокачать российский газ в Приднестровье без согласия Украины невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, необходимы некие договоренности с Киевом. В теории еще можно договориться с Азербайджаном о спотовых контрактах, но это маловероятная схема», – детализировал собеседник.

    «Также есть силовой вариант – разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», – рассказал он.

    В качестве потенциальных целей для Российской армии эксперт назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС». «Можно еще уничтожить компрессорную станцию в Днепропетровской области, отрезав Николаевскую и Одесскую области от ГТС. Тогда их можно снабжать через «Турецкий поток», – рассуждает аналитик.

    «В итоге Приднестровье сможет получать весь необходимый для них объем газа – 1,6 млрд кубометров в год. Еще в республике возможно запустить в эксплуатацию мазутные блоки на Молдавской ГРЭС, но это не решит проблемы полностью. Коммунальный сектор все равно останется без газа, а котельные у них работают как раз на газе», – продолжил аналитик.

    Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Он уточнил, что топливо подадут в необходимом для населения и промпредприятий объеме. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. «Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – приводит ТАСС слова Красносельского.

    Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Без газа остались  122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. В результате энергокризиса зафиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ущерб, который Украина нанесла себе и другим остановкой транзита газа.

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    15 января 2025, 16:56 • Новости дня
    В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова

    В «Ленкоме» назвали ошибкой размещение фото Певцова после его увольнения

    В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Портрет народного артиста России Дмитрия Певцова долгое время продолжал находиться в театре «Ленком Марка Захарова», несмотря на его отставку в 2021 году, сообщила пресс-служба театра.

    Увольнение Певцова было связано с его избранием депутатом Государственной думы. Однако в театре признали, что оставить его портрет среди служащих артистов было ошибкой, и они намерены это исправить, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что после увольнения Певцов продолжал выступать в «Ленкоме» по срочным договорам, но допускал негативные высказывания о театре в публичной сфере. В интервью телеканалу «Беларусь-1» артист выразил желание возглавить театр, чтобы «спасти то, что осталось после Захарова», однако добавив, что руководство театра не поддержало эту идею. По его мнению, за последние пять лет от театра «ничего не осталось, кроме названия».

    На заседании творческого совета «Ленкома» коллеги Певцова под руководством народного артиста Александра Збруева сочли его высказывания неэтичными и не соответствующими действительности. Они подчеркнули, что театр сохраняет наследие Марка Захарова, включая восемь его спектаклей, которые продолжают собирать аншлаги. Также в театре проводятся различные мероприятия и выставки, посвященные Захарову.

    Накануне народный артист Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра.

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    15 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Стало известно об отказе пилотов упавшего в Актау рейса AZAL от посадки в Грозном и Махачкале

    Baza: Экипаж разбившегося под Актау самолета сам принял решение не садиться в Грозном

    Стало известно об отказе пилотов упавшего в Актау рейса AZAL от посадки в Грозном и Махачкале
    @ Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), разбившегося в Казахстане в декабре, самостоятельно принимал решения об изменении маршрута, а предварительные версии катастрофы были названы со слов пилотов, следует из предполагаемой расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами.

    Как говорится в предполагаемой расшифровке переговоров пилотов с диспетчерами, опубликованной Telegram-каналом Baza, экипаж отказался от предложенных диспетчерами вариантов посадки в российских аэропортах. Изначально диспетчеры предложили посадку в Грозном и Махачкале, предоставив данные по другим российским аэропортам.

    «Все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку – и в результате лететь в Актау – экипаж «Азербайджанских авиалиний» принимал самостоятельно», – говорится в публикации.

    В процессе переговоров с диспетчерами экипаж озвучил возможные версии причин инцидента на борту. Пилоты полагали, что произошло столкновение с птицами или взрыв газового баллона. Из записей переговоров также следует, что на самолет было оказано внешнее воздействие. Однако пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию на борту.

    В декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы. Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.

    Коментарии (13)
    15 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.

    Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.

    Накануне пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. Вскоре работа российского сегмента интернета была восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Коментарии (11)
    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

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    15 января 2025, 22:18 • Новости дня
    В Венгрии объяснили, почему Орбана не будет на инаугурации Трампа

    Пресс-секретарь главы правительства Венгрии объяснил пропуск инаугурации Трампа Орбаном конференцией в Будапеште

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа 20 января, так как выступит в Будапеште на конференции, посвященной оценке председательства Венгрии в Совете ЕС, сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, передает ТАСС.

    Хаваши уточнил, что в этот день Орбан выступит на конференции в Будапеште, где подведет итоги председательства Венгрии в Совете ЕС.

    Ранее в венгерских СМИ активно обсуждали, будет ли Орбан присутствовать на инаугурации, так как он считается давним союзником Трампа в Европе. В прошлом году Орбан открыто поддержал Трампа в ходе его предвыборной кампании и несколько раз посещал его в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Также он стал первым из лидеров стран ЕС, которого Трамп пригласил туда после своей победы на выборах в ноябре.

    По традиции, на инаугурации президента США иностранные государства представляют послы в Вашингтоне. Однако в этот раз появились сообщения, что Трамп пригласил в Вашингтон 20 января некоторых зарубежных лидеров, среди которых президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и председатель КНР Си Цзиньпин. Последний пообещал прислать своего высокопоставленного представителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, так как считает его президентство нелегитимным. Глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара будет представлять правительство Индии.

    А вот Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации, в отличие от своего супруга, а также Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа и Лоры Буш.

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    15 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Запорожская область отказалась признать себя потерпевшей по делу генерала Попова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

    В материалах дела указано, что администрация Запорожья является потерпевшей стороной, однако представитель региона подчеркнул, что действия Попова не нанесли никакого ущерба, а напротив, помогли защитить область от украинских боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам судебного процесса.

    Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский подтвердил отказ администрации Запорожского региона от статуса потерпевшей стороны, но воздержался от дополнительных комментариев. Буйновский добавил, что в таком случае суд может вернуть дело в прокуратуру или прекратить его за отсутствием события преступления.

    Напомним, Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

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    15 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран

    Белоусов: К участию в Параде Победы в Москве пригласили 19 стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа».

    Из 19 приглашенных государств 10 стран уже подтвердили свое участие, сообщил министр, передает ТАСС. Среди этих 10 стран семь представляют бывшие республики Советского Союза.

    Российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы не только в столице, но и за пределами России.

    Белоусов сообщил, что российские воинские подразделения будут участвовать в торжественных мероприятиях в Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане и Узбекистане, в том числе в городах Сухуми, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.

    Ранее глава ведомства отметил, что в парадных расчетах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие военнослужащие, участвующие в СВО.

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