Лавров заявил о выламывании Западом рук Сербии

Лавров: Сербию принуждают признать Косово в обмен на членство в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр подчеркнул, что Сербии «выламывают руки», приглашая ее к самоунижению. Лавров отметил, что Европейский союз обещает принять Сербию в свои ряды, но только в случае признания независимости Косово, что он охарактеризовал как попытку унизить сербский народ и его руководство, передает ТАСС.

Кроме того, Лавров рассказал о запросе России на проведение срочных консультаций с Сербией. Причиной этому послужили требования США убрать российский капитал из нефтяного сектора Сербии. Министр выразил надежду на скорое получение ответа от сербских партнеров и подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с сербской стороной.

Ранее американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».

Президент Сербии Александр Вучич обозначил необходимость разъяснить ситуацию с американскими санкциями против компании NIS для успешного проведения переговоров с Россией о доле в компании.