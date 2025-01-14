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Лавров заявил о выламывании Западом рук Сербии
Лавров: Сербию принуждают признать Косово в обмен на членство в ЕС
Сербию принуждают к признанию независимости Косово, обещая ей членство в ЕС, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что Сербии «выламывают руки», приглашая ее к самоунижению. Лавров отметил, что Европейский союз обещает принять Сербию в свои ряды, но только в случае признания независимости Косово, что он охарактеризовал как попытку унизить сербский народ и его руководство, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров рассказал о запросе России на проведение срочных консультаций с Сербией. Причиной этому послужили требования США убрать российский капитал из нефтяного сектора Сербии. Министр выразил надежду на скорое получение ответа от сербских партнеров и подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с сербской стороной.
Ранее американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».
Президент Сербии Александр Вучич обозначил необходимость разъяснить ситуацию с американскими санкциями против компании NIS для успешного проведения переговоров с Россией о доле в компании.