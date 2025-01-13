Экс-премьер Канады Кретьен «как старик старика» призвал Трампа опомниться

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен опубликовал колонку в издании Globe and Mail, в которой обратился к избранному президенту США Дональду Трампу.

«Дональд Трамп, как старик старику: опомнись!» – призвал Кретьен, передает RT.

Он акцентировал внимание на том, что канадцы ценят свою независимость и не будут менять своих убеждений под давлением.

Кретьен напомнил, что Канада принимала участие в мировых войнах раньше, чем США, снова подчеркивая значимость самостоятельной позиции страны на международной арене. Он отметил, что Канада проявила смелость, отказавшись участвовать в «неоправданной и дестабилизирующей войне в Ираке», несмотря на давление со стороны США.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем миграции и контрабанды.

В Кремле оценили притязания США на Гренландию и Канаду, подчеркнув, что Арктический регион является зоной стратегических интересов России, и подчеркнули важность мира и стабильности в регионе.