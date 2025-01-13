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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    8 комментариев
    13 января 2025, 11:09 • Новости дня

    Экс-премьер Канады Кретьен «как старик старика» призвал Трампа опомниться

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

    Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен опубликовал колонку в издании Globe and Mail, в которой обратился к избранному президенту США Дональду Трампу.

    «Дональд Трамп, как старик старику: опомнись!» – призвал Кретьен, передает RT.

    Он акцентировал внимание на том, что канадцы ценят свою независимость и не будут менять своих убеждений под давлением.

    Кретьен напомнил, что Канада принимала участие в мировых войнах раньше, чем США, снова подчеркивая значимость самостоятельной позиции страны на международной арене. Он отметил, что Канада проявила смелость, отказавшись участвовать в «неоправданной и дестабилизирующей войне в Ираке», несмотря на давление со стороны США.

    Ранее Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем миграции и контрабанды.

    В Кремле оценили притязания США на Гренландию и Канаду, подчеркнув, что Арктический регион является зоной стратегических интересов России, и подчеркнули важность мира и стабильности в регионе.

    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    12 января 2025, 18:48 • Новости дня
    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии

    Советник Трампа заявил о рассмотрении силового сценария в отношении Гренландии

    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц.

    В эфире телеканала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп готов оценить все возможные стратегии в отношении Гренландии, включая применение военной силы, передает ТАСС.

    Уолц подчеркнул, что президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Он отметил, что существуют различные способы пересмотра существующих соглашений.

    «Президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты», – подчеркнул советник.

    Уолц также сообщил, что в последнее время от жителей Гренландии поступают сигналы о стремлении к независимости. Это, по его словам, открывает новые возможности для изменения текущей ситуации, но в то же время требует тщательной оценки всех возможных действий.

    Ранее директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заявил, что Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал для расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в реалистичности предложений Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    10 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциальное военное вторжение США в Гренландию, где уже функционирует их космическая база Питуффик, может стать «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии оборонительного потенциала, пишет Politico.

    Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

    Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

    Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

    «С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    10 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не получила приглашения на инаугурацию Трампа

    ЕК заявила об отсутствии планов фон дер Ляйен посещать инаугурацию Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие, заявила представитель ЕК Паула Пинью.

    Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа, передает ТАСС.

    «Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», – сказала она.

    Когда журналисты уточнили, было ли получено приглашение на инаугурацию, Пинью ответила: «Если будет приглашение, мы посмотрим».

    Ранее Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа, а The Times of Israel писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию Трампа из-за опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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    10 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Датское ТВ обвинило Трампа в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии
    Датское ТВ обвинило Трампа в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Датское телевидение заявило, что команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных, чтобы снять видеообращение жителей Гренландии с просьбой приобрести остров.

    Согласно заявлению датских журналистов, для создания ролика, в котором жители Гренландии просят Трампа приобрести остров, были использованы бездомные, которым за участие предложили еду, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам. Ранее он заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».

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    11 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Бывший сотрудник Пентагона заявил о стремлении Трампа купить Кубу и КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы, заявил бывший сотрудник Пентагона.

    Трамп рассматривает возможность приобретения Кубы, КНДР и других территорий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью бывшего сотрудника Пентагона Дугласа Маккиннона для Hill.

    Маккиннон отметил, что эти страны имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки. Среди других потенциальных приобретений он назвал Багамы, Гаити и Тайвань.

    Ранее Трамп привлек внимание, опубликовав карту США с присоединенной Канадой. Он выразил сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу и описал преимущества включения Канады в состав США. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорично заявил, что Канада не станет частью Соединенных Штатов, несмотря на политический кризис в стране.

    Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к США, считая остров стратегически важным для национальной безопасности. Он подчеркнул необходимость защиты «свободного мира» от Китая и России, но отказался давать обещание не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.

    В субботу канцлер Германии Олаф Шольц призвал Дональда Трампа соблюдать международные границы после его высказываний о возможном включении Гренландии в состав США.

    Между тем Дания направила сообщения команде Трампа с предложением обсудить безопасность Гренландии без включения острова в состав США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.

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    10 января 2025, 12:07 • Новости дня
    Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

    Трамп показал видео, где жители Гренландии просят США купить остров

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам Америки.

    Видео было снято командой сына Дональда Трампа, который посетил Гренландию в январе. В кадре несколько жителей острова, одетых в кепки движения Make America Great Again, благодарят Трампа и его сына за визит и называют Трампа «великим и сильным лидером».

    «Мы хотим быть частью Америки!» – заявила одна из жительниц острова, передает ТАСС.

    Однако, как отмечает Politico, член гренландского парламента Пипалук Люнге сообщил, что визит Трампа-младшего был тщательно срежиссирован. По ее словам, местным журналистам не разрешили брать у него интервью, а видео было снято так, чтобы показать поддержку идей MAGA. Люнге подчеркнула, что Гренландия стремится сохранить свою независимость и демократию, а не стать частью США.

    Представитель Трампа-младшего в свою очередь отверг обвинения Люнге, назвав их смехотворными. Он заверил газету The Hill, что целью визита было лишь создание «забавного видеоконтента для подкастов», а встречаться с представителями власти они не планировали.

    Ранее обозреватель аргентинской газеты Tiempo Argentino заявил, что Дональд Трамп использует империалистические высказывания в отношении Канады и Гренландии для создания иллюзии могущества США.

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    11 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Байден призвал Конгресс выступить против изменения Трампом курса США по Украине

    Байден призвал Конгресс не соглашаться с возможным изменением позиции США по Украине при Трампе

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если избранный президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, решит изменить политику по вопросу поддержки Украины, конгрессмены не должны с ним соглашаться, заявил действующий глава американского государства Джо Байден.

    Байден полагает, что поддержка Украины со стороны Вашингтона сохранится, несмотря на возможное изменение позиции Белого дома при будущей администрации.

    «Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что как среди демократов, так и среди республиканцев в Конгрессе США есть значительная поддержка продолжения помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден заявил, что введением новых санкций не пытается дать Трампу новый серьезный рычаг воздействия на Москву. «Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь», – сказал Байден.

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    10 января 2025, 17:59 • Новости дня
    В США прокуратура предложила безусловное освобождение для Трампа
    В США прокуратура предложила безусловное освобождение для Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    В своем выступлении на судебном заседании прокурор Джошуа Стейнгласс заявил, что сторона обвинения считает наиболее подходящим наказанием для Дональда Трампа безусловное освобождение. Прокурор напомнил судье, что ранее было указано на намерение вынести именно такой приговор, передает ТАСС.

    Стейнгласс отметил уникальность данного дела и подчеркнул, что статус подсудимого как избранного президента США требует особого подхода. По его мнению, все эти обстоятельства оправдывают назначение безусловного освобождения в качестве меры наказания для Трампа.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    12 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор покинул пост

    Джек Смит завершил свою работу и уволился из Минюста США 10 января

    Tекст: Максим Попов

    Спецпрокурор США Джек Смит, который вел расследования против Трампа, покинул свой пост, представив окончательный доклад 7 января 2025 года.

    Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся делами против Дональда Трампа, покинул свой пост, передает ТАСС. Представитель Министерства юстиции США подтвердил эту информацию, указав, что Смит завершил свою работу и представил окончательный доклад 7 января 2025 года. Три дня спустя, 10 января, он официально ушел из министерства.

    Ранее было подано заявление в федеральный окружной суд во Флориде, в котором сообщалось о завершении работы Смита.

    Напомним, 10 января избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

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    12 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы Трампа относительно Канады и Гренландии

    Бобровский: стремление Трампа контролировать Канаду и Гренландию связано с созданием макрозоны США

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал, чтобы создать панамериканскую макрозону и обеспечить расширение ресурсной базы и рынков сбыта для США, включая доступ к арктическим маршрутам, сообщил директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.

    По словам Бобровского, мировая экономика фрагментируется, и США первыми предпринимают шаги в этом направлении, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что высказывания Трампа относительно Гренландии, Канады и Панамского канала связаны с необходимостью расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США. Бобровский подчеркнул, что контроль логистики региона, в частности Панамского канала, важен для США, а Гренландия интересна из-за запасов редкоземельных материалов и урана.

    Особое внимание Бобровский уделил Арктике, отметив, что Северный морской путь является одним из немногих морских маршрутов, которые США не контролируют. Он добавил, что присутствие США в Арктике на данный момент незначительно, в отличие от Канады и Дании, которые имеют больше возможностей для выхода в этот регион.

    Напомним, ранее в Кремле оценили притязания США на Гренландию и Канаду. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и подчеркивает важность мира и стабильности в регионе, для этого она готова работать со всеми государствами.


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    13 января 2025, 04:12 • Новости дня
    Эксперт исключил сближение России с США при Трампе

    Ван Цзисы заявил, что Трамп не привлечет Россию для сдерживания Китая

    Tекст: Максим Попов

    Пекинский эксперт Ван Цзисы считает невозможным привлечение Дональдом Трампом России на сторону США для сдерживания Китая, поскольку Вашингтон проводит политику двойного сдерживания Москвы и Пекина.

    Об этом сообщил профессор Ван Цзисы, основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета, в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать возможные изменения в отношениях Москвы и Пекина при президентстве Дональда Трампа.

    Ван Цзисы отметил, что у некоторых людей, включая жителей Китая, существует мнение, что США могут попытаться переманить Россию для сдерживания Китая. Однако он выразил уверенность в том, что это невозможно.

    «Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли переманить Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, я не думаю, что такая возможность существует», – подчеркнул эксперт в ходе дискуссии в Университете Цинхуа.

    Профессор также допустил, что Трамп может внести некоторые изменения в российско-американские отношения, но усомнился, что все его слова станут политикой США. Он отметил, что важно следить за действиями, а не только за словами нового президента США.

    По словам Ван Цзисы, политика двойного сдерживания, проводимая Вашингтоном, укрепляет отношения между Китаем и Россией, что невозможно изменить Трампу. Эксперт подчеркнул, что Китай знает о невозможности противостоять России, так же как и Россия – Китаю, и трехсторонние отношения останутся неизменными в обозримом будущем.

    До этого первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР.

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    10 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Байден не успел использовать 4 млрд долларов для помощи Украине

    Администрации Байдена пришлось оставить Трампу около 4 млрд долларов неизрасходованной помощи для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена не успела израсходовать 4 млрд долларов на поддержку Украины, эти средства перейдут в распоряжение команды следующего президента США Дональда Трампа, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    «Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 млрд долларов», – приводит слова Сингх РИА «Новости».

    В Пентагоне указали, что хотя средства находятся в распоряжении США и могут быть потрачены на поддержку Украины, окончательные решения по их применению будет принимать администрация Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Синхг признала, что Киев должен будет получить часть выделенной Байденом военной помощи уже при президентстве Дональда Трампа. В декабре пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    11 января 2025, 22:31 • Новости дня
    Келлог призвал США усилить давление на Иран

    Келлог призвал к максимальному политическому и экономическому давлению на Иран

    Кит Келлог, спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа, предложил усилить давление на Иран, сочетая военные, экономические и дипломатические меры.

    Спецпосланник по Украине избранного президента США Кит Келлог заявил на встрече с представителями иранской оппозиции в Париже о необходимости возвращения к политике «максимального давления» на Иран, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это давление должно быть не только военным, но и экономическим, а также дипломатическим.

    «Мы должны воспользоваться слабостью, которую сейчас видим. Надежда есть, это значит, что должны быть и действия», – отметил Келлог.

    Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения военной силы, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана. После этого стало известно, что действующий американский лидер Джо Байден рассматривал варианты удара по иранским ядерным объектам на встрече со своими советниками.


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    Захарова ответила «давящимся новостями» о коме Кеосаяна украинским СМИ

    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

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    Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград

    Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», вызвало обеспокоенность в России. В Кремле назвали Литву недружественным государством, которое, «как выясняется, имеет территориальные притязания». В экспертной среде считают, что в ответ Россия должна донести до своих балтийских соседей, чем чреваты их агрессивные намерения. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Путь в Европу Армении дорого обойдется

    Армению ждет рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки. Это неизбежно произойдет, если страна примет решение о вступлении в Евросоюз – а значит, об отказе от сотрудничества с Россией в рамках евроазиатских интеграционных структур. Какой именно окажется цена стремления ереванских властей к «европейской мечте»? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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