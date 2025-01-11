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Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.
Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.
Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.