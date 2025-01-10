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    10 января 2025, 10:41 • Новости дня

    СМИ: Трамп хочет скрыть провал НАТО угрозами Канаде и Гренландии

    Tiempo Argentino: Трамп хочет скрыть провал НАТО угрозами Канаде и Гренландии

    Tекст: Александра Юдина

    Обозреватель аргентинской газеты Tiempo Argentino заявил, что избранный президент США Дональд Трамп использует империалистические высказывания в отношении Канады и Гренландии, чтобы скрыть провал НАТО в Европе и создать иллюзию могущества США.

    По словам публициста, Трамп делает империалистические заявления о Канаде, Гренландии и Панамском канале, чтобы замаскировать поражение НАТО в Европе, передает ТАСС.

    По мнению Якомино, Трамп пытается создать обманчивое видение могущества США, он «нуждается в каком-нибудь показном триумфе».

    Якомино считает, что США предстоит смириться с поражением и уступить в борьбе за мировую гегемонию альянсу России и Китая.

    Эксперт заметил, что Трамп будет вынужден подписывать соглашения, которые задокументируют поражение США.

    Якомино подчеркнул, что крах капитализма наступает после глобализации под руководством США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю. МИД Дании выразил мнение, что Гренландия вряд ли пожелает стать частью США, хотя ее независимость возможна.

    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    8 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

    Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    @ Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании. Нынешние заявления Дональда Трампа о планах присоединить остров к США подстегнули этот дискурс. Однако маловероятно, что идеи республиканца найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Дания допустила независимость Гренландии без присоединения к США.

    «Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

    На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

    Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией. 

    При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

    Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

    «Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

    Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

    «Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

    По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

    Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

    «Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

    «Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

    Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

    Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

    Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

    Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

    Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.

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    7 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил о понимании позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». Трамп отметил, что Россия на протяжении многих лет заявляла, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», – сказал он.

    Трамп также упомянул, что президент США Джо Байден заявил о необходимости присоединения Украины к НАТО, что, по его мнению, привело к появлению НАТО на пороге России. Он подчеркнул, что может понять чувства России по этому поводу.

    Кроме того, Трамп обвинил действующего лидера США Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Выступление Трампа состоялось в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Столь громкое заявление избранного президента США прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    7 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп призвал Данию уступить Гренландию США

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

    Трамп сообщил о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Помимо Гренландии, Трамп затронул тему Панамского канала, отказавшись обещать не использовать военную силу для установления контроля над ним. Он отметил, что США ведут переговоры с властями Панамы о возвращении канала под американский контроль, упрекнув их в несоблюдении условий американско-панамского соглашения.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Коментарии (34)
    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

    Коментарии (7)
    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

    Коментарии (9)
    9 января 2025, 08:52 • Новости дня
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп не собирается уступать президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Трамп не планирует уступать президенту России в вопросах, касающихся украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – отметил Келлог.

    Он также уточнил, что подход Трампа не подразумевает каких-либо уступок Москве. Он считает, что укрепление позиции Украины является ключевым элементом в стратегии новой администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство. Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Коментарии (12)
    8 января 2025, 04:27 • Новости дня
    Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

    Трамп заявил о поддержке канадцев объединить их страну с США на карте

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство, утверждая, что многие канадцы поддерживают эту идею.

    Американский политик Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, эта карта сопровождается утверждением Трампа о якобы поддержке канадцев в вопросе присоединения к США в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он заявил, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Трюдо отметил, что сотрудничество между двумя странами является прагматичным и выгодным для обоих государств. Он добавил, что нет никаких оснований для изменения текущего статуса, и подчеркнул, что Канада не рассматривает возможность стать частью Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Избранный президент США Дональд Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку. Журналистка The Daily Telegraph Поппи Коберн предложила Великобритании стать 51-м штатом США из-за ущербной экономической политики премьер-министра Кира Стармера.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    9 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Медведев оценил географические амбиции Трампа

    Медведев назвал идеи Трампа о Канаде и Гренландии прожектерскими и нереальными

    Медведев оценил географические амбиции Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений избранного президента США Дональда Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.

    В своем Telegram-канале он раскритиковал новые политические амбиции избранного президента США Дональда Трампа.

    Медведев считает, что идеи Трампа о новой политической географии «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные». В числе предложений Трампа зампред упомянул «гигантское приращение Америки» через присоединение Канады и Гренландии, а также переименование Мексиканского залива.

    По словам зампреда, Трамп стремится создать яркий и цветной глобус, который будет сильно отличаться от нынешнего.

    Медведев также подчеркнул, что Трамп пытается достичь быстрых успехов в урегулировании украинского конфликта, улучшении экономики США и борьбе с мигрантами, но они остаются сомнительными и не обещают быстрых побед.

    Политик также отметил, что Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед, сформировав повестку дня космического масштаба, несмотря на то что он еще не занял пост президента.

    В заключение Медведев указал, что последние дни Джо Байдена в Овальном кабинете проходят под влиянием Трампа и что компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC активно приступила к работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю и заложить основу своей доктрины, пишет New York Post. Отмечалось, что Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике.

    Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

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    9 января 2025, 11:50 • Новости дня
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    @ Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший выразил недовольство решением властей Лос-Анджелеса передать Украине оборудование для пожаротушения на фоне текущих пожаров в Калифорнии.

    Трамп-младший публично осудил власти Лос-Анджелеса за передачу Украине «лишнего» оборудования для пожаротушения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в прошлом году пожарные округа передали Киеву оборудование, которое могло быть использовано для борьбы с нынешними пожарами.

    Вспышки огня уже привели к уничтожению домов голливудских знаменитостей. По данным издания Page Six, среди пострадавших оказались Энтони Хопкинс, Адам Броди и Анна Фэрис. Многие звезды, включая Майлза Теллера и Билли Кристалла, были вынуждены эвакуироваться, спасая свои жизни и имущество.

    Associated Press сообщает, что жертвами огня стали более шести местных школ, включая Палисейдс-Чартер, известную по фильму «Кэрри».

    Продолжающие распространяться пожары угрожают культовым достопримечательностям, таким как голливудская «Аллея славы» и «Голливуд-боул», пишет Hollywood Reporter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пятерых человек. Мощные пожары уничтожили дома актеров Джона Гудмена, Билли Кристалла и Юджина Леви. Более 175 тыс. человек остались без электричества.

    Лесные пожары вынудили власти объявить эвакуацию, затронувшую и резиденцию вице-президента США Камалы Харрис. Предприниматель Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, назвав их худшими.

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    10 января 2025, 02:43 • Новости дня
    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии

    США убедили разработчика месторождения редкоземельных металлов в Гренландии не продавать проект китайским компаниям

    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США убедила Tanbreez Mining, которая занимается разработкой крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, продать проект нью-йоркской компании Critical Metals, предотвратив сделку с китайскими фирмами.

    Американские чиновники дважды посетили проект разработчика Tanbreez Mining в Гренландии в 2024 году. По словам гендиректора компании Грега Барнса, они дали понять, что продажа китайским фирмам нежелательна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Барнс не уточнил, с какими именно чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, которые делали предложения. Однако в результате Tanbreez продали нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена к концу года.

    «Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай», – заявил гендиректор Critical Metals Тони Сейдж. Critical Metals заплатит 5 млн долларов наличными и 211 млн долларов акциями, хотя китайские компании предлагали больше.

    Агентство отмечает, что лоббистские усилия США подчеркивают их экономический интерес к Гренландии еще до заявлений избранного президента Дональда Трампа о ее приобретении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю.

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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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    7 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать Мексиканский залив

    Трамп заявил о планах переименования Мексиканского залива в «Залив Америки»

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки», подчеркнув, что это станет частью новой политики его администрации.

    Как сообщает РИА «Новости», избранный президент США Дональд Трамп заявил о своих планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, Трамп отметил, что переименование будет частью новой политики его администрации.

    «Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на 'Залив Америки'. Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя», – заявил он.

    Трамп не уточнил сроков принятия решения, однако заверил, что официальное заявление последует в ближайшем будущем. Подобная инициатива может вызвать споры как в самой Америке, так и за ее пределами, учитывая историческое наименование и геополитические интересы региона.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.

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    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
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