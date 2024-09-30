Москвичам пообещали падение температуры до 10–15 градусов к выходным

Tекст: Ольга Иванова

Он сообщил РИА «Новости», что в Москве ожидается значительное снижение температуры к выходным. В пятницу начнется процесс изменения циркуляции воздуха, что приведет к увеличению облачности и, соответственно, снижению температуры. Такая погода обусловит падение температуры до 10–15 градусов в субботу и воскресенье.

Вильфанд уточнил, что накануне, в среду и четверг, температура воздуха в Москве достигнет 20 градусов. Несмотря на это, он отметил, что даже при таких температурных показателях они все же превысят климатическую норму для данного времени года.

Напомним, ожидается, что октябрь в Центральной России будет на 2-3 градуса теплее климатической нормы, при этом количество осадков останется в пределах многолетних данных.