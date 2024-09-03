На ВЭФ обсудили развитие комфортной городской среды в муниципалитетах России

Tекст: Валерия Городецкая

В 2018 году в стране был запущен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого уже благоустроено более 67 тыс. территорий в 5866 населенных пунктах, сообщается на сайте «Муниципалитеты.рф».

Как отметил замначальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев, россияне высоко оценивают эффект от реализации проекта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин продлил действие программы до 2030 года.

«И за эти годы в рамках закладываемых бюджетных средств важно реализовать как можно больше объектов благоустройства в муниципалитетах на территории всей нашей страны. Это важно, потому что комфорт городской среды напрямую влияет на оценку людьми качества жизни, на их желание развиваться и жить на своей малой родине, а в конечном счете и на демографию. И здесь необходимо подумать о вовлечении бизнеса в формате софинансирования этих проектов», – сказал Грачев.

Город может кратно увеличивать поступления в бюджет с помощью предпринимательского сообщества, указал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что благодаря созданным государством механизмам у муниципалитетов есть возможность развивать территории. «Многие главы активно участвуют в федеральных программах, преобразуют города и села вместе с жителями», – сказала она.

Спикер добавила, что ВАРМСУ на протяжении двух лет развивает проект «Муниципальный диалог» для обмена опытом и лучшими практиками среди глав муниципальных образований.

Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева рассказала об опыте реализации нефинансовых мер поддержки ВЭБ.РФ в муниципалитетах, направленных на создание и развитие комфортной городской среды. В частности, она сообщила, что в программах ВЭБ.РФ активно участвуют города ДФО, которые показывают отличные результаты. «Секрет успеха – слушать и слышать жителей и вовлекать их в городские проекты, чтобы создавать то, что действительно нужно людям», – отметила она.