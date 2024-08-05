Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В США заявили о разногласиях по Украине между демократами
Politico: Разногласия внутри Демократической партии по Украине сильнее, чем это афишируется
Разногласия внутри Демократической партии США, а также между администрацией президента США Джо Байдена по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, сообщила газета Politico.
Издание пишет, что публично Украина и ее союзники наряду с большинством демократов демонстрируют чрезмерную признательность за оказание беспрецедентной поддержки Киеву, но в частном порядке оценки менее щедрые, и «язвительные» со стороны украинских чиновников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что Вашингтону становится все сложнее находить средства для оказания помощи Украине, и посоветовала украинским властям своими силами искать способы увеличить поступления в свой федеральный бюджет.