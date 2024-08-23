Посол Антонов анонсировал встречу с представителями Госдепа

  • Новость часаПосол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе
    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
    Генпрокуратура объявила нациста Гуньку в международный розыск
    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей
    Минобороны обеспечило группировки в приграничных регионах необходимым оборудованием
    В Крыму исключили проблемы с топливом после атаки ВСУ на паром с цистернами
    Путин создал совет по поддержке языков всех народов России
    Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе
    Спецназ «Ахмат» подвергся газовой атаке ВСУ в Курской области
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания Битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

    9 комментариев
    23 августа 2024, 08:45 • Новости дня

    Посол Антонов анонсировал встречу с представителями Госдепа

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента Соединенных Штатов.

    По его словам, контакты с администрацией США в целом носят эпизодический характер, передает РИА «Новости».

    Антонов отметил, что очные встречи с дипломатами в США бойкотируются, а если диалог состоится, то для вручения от чиновников Белого дома или Госдепа очередного демарша.

    Ранее Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области.

    22 августа 2024, 17:54 • Новости дня
    В Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США

    «Военная хроника»: В Черном море и у Крыма скопились самолеты-разведчики США

    В Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над водами Черного моря собралось множество военных самолетов-разведчиков ВВС США, сообщил паблик «Военная хроника» в четверг.

    Самолеты копились у Черного моря и Крымского полуострова, говорится в публикации «Военной хроники» во «ВКонтакте». В посте приведен скриншот с отслеживающего в режиме реального времени самолеты сервиса Flightradar24.

    «Когда появляется такое скопление, ничего хорошего обычно не происходит», – отмечается в сообщении.

    Коментарии (35)
    20 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    @ usembassy.gov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима, сообщил МИД России.

    Подобные действия журналистов, а также свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Россию, идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о якобы его непричастности к нападению на регион, сообщается на сайте ведомства. Такие события доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского, подчеркнули в МИД.

    В соответствии с УК России компетентные ведомства проведут следствие для привлечения к ответственности всех американских граждан, причастных к этим преступлениям.

    Все зарубежные «специалисты» и наемники, незаконно пересекающие границу России, становятся законной военной целью для российских военных, заключили в министерстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

    Коментарии (30)
    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 01:01 • Новости дня
    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО

    СВР: Атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши

    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.

    По информации разведки, операция готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши, передают «Известия».

    Отмечается, что украинские подразделения, задействованные в атаке, прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.

    «Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в СВР.

    В Вашингтоне утверждают, что США не имеют отношения к произошедшему. Однако в Пентагоне заявили, что действия Киева на российской территории не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Украине.

    Ранее сообщалось, что в МИД России заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область.

    Коментарии (20)
    22 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия располагает обширным инструментарием для реагирования на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, сообщает МИД России.

    В ответ на решение Евросоюза направить Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов в ведомстве подчеркнули, что подобные действия подрывают доверие к европейским финансовым институтам, передает РИА «Новости».

    Российское ведомство также предупредило о негативных последствиях для европейской экономики в случае продолжения политики антироссийских санкций.

    «Чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы», – следует из заявления МИД.

    Кроме того, в ведомстве заверили, что Россия не оставит без ответа попытки Запада присвоить ее государственные активы.

    «Ответные меры последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам», – заключил представитель МИД.

    Напомним, в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    После этого Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год.

    Коментарии (21)
    21 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения журналистов из западных стран на территорию Курской области будет тщательно расследован.

    По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.

    «Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.

    Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.

    Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

    Коментарии (7)
    21 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи боевики участвовали в атаке ВСУ на Курскую область, отказалась предоставить комментарии относительно своего участия в боевых действиях, сославшись на запрет Службы безопасности Украины.

    Представители Forward Observation Group заявили, что все вопросы, касающиеся участия частных военных компаний в военных операциях на Украине, следует адресовать непосредственно СБУ, передает РИА «Новости».

    Также в компании отметили, что им запрещено предоставлять какие-либо комментарии по данному вопросу.

    Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.

    Коментарии (5)
    20 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    В новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета
    В новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания Boeing приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем, следует из заявления авиапроизводителя.

    Известно, что плановая послеполетная проверка выявила неисправность в конструкции крепления двигателя к самолету, аналогичные поломки были обнаружены на двух испытательных самолетах, пишет издание The Air Current.

    По данным компании, поломка была обнаружена на третьем испытательном полете самолета Boeing 777-9 WH003 после того, как он совершил пятичасовой полет 16 августа из аэропорта Кона на Гавайях.

    Кроме того, последующие проверки других испытательных самолетов 777-9 выявили трещины в конструкциях крепления двигателя.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing несет колоссальные убытки из-за отказа экономического сотрудничества с Россией.

    Коментарии (6)
    22 августа 2024, 12:04 • Новости дня
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вели съемки из Суджи Курской области, передает ТАСС.

    Журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. В ЦОС добавили, что западные журналисты, которые незаконно пересекли границу России в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск.

    Ранее в МИД России временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима.

    До этого по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

    Коментарии (2)
    22 августа 2024, 04:20 • Новости дня
    Гражданина Латвии экстрадировали в США из-за поставок авиаоборудования в Россию

    Гражданина Латвии экстрадировали в США по обвинению в поставках авиаоборудования в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин Латвии Олег Чистяков экстрадирован в США по обвинению в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Чистяков вступил в заговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном с целью продажи и ремонта авиационного оборудования и его поставок российским клиентам, сообщает ТАСС.

    Буяновский и Робертсон были задержаны в марте 2023 года и свою вину уже признали.

    Чистякову грозит до 20 лет заключения, а также штраф в 1 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ.

    В августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, экс-разведчика США Скотта Риттера, который критикует политику Вашингтона.

    Коментарии (3)
    22 августа 2024, 10:35 • Новости дня
    The Hill допустила историческую ошибку в материале об атаке на Москву

    Tекст: Александра Юдина

    Американское издание The Hill допустило фактическую ошибку, сопроводив новость о попытке атаки беспилотников на Москву фотографией военного парада на Красной площади, датированной 1978 годом.

    В материале, опубликованном в аккаунте The Hill в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России), рассказывалось о недавней атаке беспилотников на Москву с иллюстрацией архивного фото военного парада на Красной площади в 1978 году, передает ТАСС.

    Отмечается, что на снимке отчетливо видны советская бронетехника, огромное панно с изображением Владимира Ленина и цифры «1917».

    Отмечается, что эта фотография широко доступна в банке изображений Getty Images в США, где она сопровождается подробной информацией о времени и месте съемки.

    Коментарии (3)
    23 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

    «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах намерена добиваться введения международного запрета на испытания противоспутникового оружия. Такое мнение выразил бывший заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

    По его словам, Харрис уже играла ведущую роль в утверждении международных норм, направленных против проведения испытаний противоспутниковых средств, передает ТАСС.

    «Какое это имеет отношение к стратегической стабильности? Связь есть, поскольку большая часть управления ядерными вооружениями проходит через космическую инфраструктуру», – отметил Кол.

    Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод.

    По словам Дональда Трампа, «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах.

    Коментарии (2)
    22 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Власти США начали готовить обыски у сотрудничающих с российскими СМИ американцев

    NYT: Власти США начали готовить обыски у сотрудничающих с российскими СМИ американцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, Минюст США начал «масштабное уголовное расследование» с целью противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество накануне выборов в ноябре, передает ТАСС

    В августе агенты ФБР уже провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.

    Источники NYT утверждают, что в ближайшее время ожидаются новые обыски, не исключено предъявление обвинений.

    Риттер ранее заявил, что обыски в его доме были проведены из-за его комментариев для российских СМИ RT и Sputnik.


    Коментарии (3)
    23 августа 2024, 00:55 • Новости дня
    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область

    Посол Антонов счел ложью заявления США о неосведомленности относительно украинских планов вторжения в Курскую область

    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона», заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос о том, могли ли США не знать о планах вторжения Украины в Курскую область.

    «Врать нехорошо, – приводит ТАСС со ссылкой на Первый канал слова Антонова. – Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников, что тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском».

    По словам Антонова, если бы США были недовольны событиями в Курской области, где гибнут мирные россияне, «достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия».

    «Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают и ничего без их ведома не происходит», – заявил он.

    Антонов рассказал, что главным вопросом у соотечественников, которые общались с российскими консулами, «было, как случилось так, почему эти нацисты посмели попытаться повторить опыт 1941 года и ворваться, вторгнуться на территорию Российской Федерации». Как заявил посол, «ни у кого нет сомнений» в том, что украинские войска «будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены».

    Однако «сам факт о том, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армию и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины», заявил Антонов.

    По его словам, сейчас Белый дом «пытается балансировать на грани войны и мира» и «все время нас как бы проверяет на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

    Антонов считает, что президент США Джо Байден продолжит нынешнюю политику поддержки киевского режима в последние месяцы своего пребывания на посту главы государства.

    «Сегодня мы говорим об обучении у американцев украинцев, которые будут управлять самолетами F-16, говорим о поставке дальнобойных систем ATACMS, говорим о каких-то иллюзорных моментах, что якобы американцы не разрешают украинцам использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории – все это блеф. Украинцы не смотрят, а делают то, что им угодно, четко информируя своих хозяев о том, что они творят», – заявил он.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (4)
    Главное
    В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
    Усманов назвал наиболее пострадавших от антироссийских санкций
    В Польше за сутки упали два российских метеозонда
    МИД: Есть доказательства расстрела мирных жителей в Курской обл. военными ВСУ
    США обновили руководство по ядерному размещению
    Трамп заявил о запуске собственной криптовалютной платформы
    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев

    Зачем России понадобились 11 новых АЭС

    «Росатом», который в последние годы строил атомные станции в основном за рубежом, разворачивает свой взгляд на российский рынок. Компания планирует построить 11 новых атомных электростанций на территории России. И это не учитывая замену нескольких старых АЭС. Зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир? Подробности

    Перейти в раздел

    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне

    «Я бы назвал германо-советский договор высшим достижением нашей внешней политики за весь XX век. Он дал нам военное и дипломатическое преимущество, а также позволил избежать еще больших потерь в войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя обстоятельства подписания пакта Молотова – Риббентропа 85 лет назад. Почему этот документ по-прежнему не дает покоя странам Запада и другим недругам России? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

    «Даже для такого эпатажного маргинала это перебор». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Чехии Петра Павла о теракте на «Северных потоках». По сути, Европа в его лице одобряет теракты против самой себя. Но у чехов для перехода очередной «красной линии» есть причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............