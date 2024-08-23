В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ

Tекст: Алексей Дегтярев

Подобные действия журналистов, а также свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Россию, идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о якобы его непричастности к нападению на регион, сообщается на сайте ведомства. Такие события доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского, подчеркнули в МИД.

В соответствии с УК России компетентные ведомства проведут следствие для привлечения к ответственности всех американских граждан, причастных к этим преступлениям.

Все зарубежные «специалисты» и наемники, незаконно пересекающие границу России, становятся законной военной целью для российских военных, заключили в министерстве.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.