Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.4 комментария
Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области
Посол России в США Антонов назвал террористической акцией действия ВСУ в Курской области
Попытка провокации ВСУ в Курской области является очевидной террористической акцией, а заявления США о действиях украинских войск возмутительными, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов обратил внимание, что никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, и назвал возмутительными заявления США в ответ на очевидную террористическую акцию ВСУ в Курской области, передает RT.
Ранее Госдеп США назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что после атаки ВСУ на Курскую область СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, а российским войскам следует идти «до Киева и дальше».