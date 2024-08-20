В МИД раскритиковали отказ аккредитовать журналистов из России на Паралимпиаду

Tекст: Валерия Городецкая

«Рассматриваем данные решения Оргкомитета, послушно отрабатывающего русофобский заказ Елисейского дворца, как недопустимое проявление его политической ангажированности, не совместимой с идеалами международного олимпийского движения», – говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Подобные действия спортивных чиновников обесценивают значение принципа «спорт вне политики» и грубо нарушают основополагающие права и свободы человека, в том числе право на беспрепятственный доступ к информации и свободу выражения мнения, указала дипломат.

«Париж в очередной раз наглядно продемонстрировал свою мнимую приверженность нормам демократического общества. На практике ни о каком плюрализме СМИ и свободе слова в государстве, где журналистов сегрегируют на «угодных» и «неугодных», не может идти речи», – подытожили в МИД.

Ранее Оргкомитет Паралимпийских игр в Париже отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС, не объяснив причин решения и сославшись на вердикт властей Франции.