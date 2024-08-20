В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.3 комментария
Полянский: ФРГ должна передать СБ ООН данные о расследовании подрыва «Северных потоков»
Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
По его словам, «западные страны пытаются намекнуть, что они по-прежнему верят в честность и профессионализм немецкого расследования», передает ТАСС.
«Германия должна поделиться с Советом Безопасности тем, что у нее есть на данный момент. Это ее обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем», – сказал Полянский.
Дипломат добавил, что Россия собирается на определенном этапе затронуть тему подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто уже не сомневается в том, что за подрывом «Северных потоков» стоят США.