Художник Беликов поделился воспоминаниями о погибшей Дугиной

Tекст: Валерия Городецкая

Дугина была не просто грамотным и чутким политологом, но и разносторонне развитой творческой личностью, рассказал Беликов в интервью Донецкому агентству новостей. По его словам, убийство Дугиной стало одним из ключевых факторов, побудивших его отправиться на фронт.

Беликов отметил, что Дугина была не просто талантливым политологом, но и яркой личностью, способной объединять людей с самыми разными взглядами. «Она могла за один стол совершенно спокойно усадить рядом нацбола, националиста, умеренного консерватора, какого-нибудь из Государственной думы, православного священника и патриотического публициста и сделать так, чтобы эти люди не пытались друг друга убить, не ругались и конструктивно разговаривали», – вспоминает художник.

Он отметил, что она была очень последовательным человеком и прошла свой путь до конца. По воспоминаниям Беликова, Дугина умела какие угодно ситуации выводить на позитивный и конструктивный настрой.

По мнению Беликова, Дугина могла стать объединяющей фигурой для российского патриотического движения. Ее гибель, по его словам, перечеркнула все надежды на достижение мира с Украиной.

«А мироощущение, ну что тут мироощущение. Для меня это была такая граница, ее смерть, после которой разговоры любые о каком-то мире и о каком-то взаимопонимании с Украиной утратили смысл, потому что одно дело, когда на войне гибнут мужчины – это распространенная история, мужчины в принципе воюют и погибают, а когда в тылу убивают наших женщин – это такой момент, после которого никакие разговоры уже невозможны и не имеют смысла. Просто нужно дожимать и все», – сказал художник.

Дарья Дугина – журналистка и философ, дочь и соратница идеолога евразийства Александра Дугина. Погибла в августе 2022 года в результате теракта.

Антон Беликов – художник, куратор крупных выставок на федеральных площадках, специалист по античной философии, культуре и средневековой теологии, создатель и куратор проекта «После иконы». Участвует в военных действиях в зоне специальной военной операции.