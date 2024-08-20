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В пансионате «Звенигород» Союза театральных деятелей разместили детей сотрудников театров Курской области
Дети сотрудников курских театров были размещены в пансионате «Звенигород» Союза театральных деятелей (СТД) России, соответствующее поручение сделал председатель СТД Владимир Машков.
На месте гостей встретили представители Центрального аппарата Союза и руководство здравницы. Дети вместе с сопровождающими их взрослыми смогут отдохнуть в семейных номерах пансионата, расположенного посреди соснового леса Одинцовского района Московской области, говорится на сайте СТД.
Для детей подготовили спортивную и культурную программы: их планируют отвезти на экскурсию в Звенигород, показать Саввино-Сторожевский монастырь и музей-заповедник Пушкина в Больших Вяземах. По вечерам в зале клуба будут показывать мультфильмы и детские художественные фильмы.
В группу вошли дети сотрудников Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина, Курского государственного театра кукол и Курского театра юного зрителя «Ровесник».
«От имени всех наших театров хочу выразить благодарность Владимиру Львовичу Машкову. Он воспринял нашу ситуацию очень лично и сразу среагировал. Для нас важно, что все расходы по проживанию и питанию берет на себя Союз. И теперь наши ребята отдохнут в пансионате и продолжат чувствовать себя детьми», – сказала директор Курского государственного театр кукол Юлия Павленко.