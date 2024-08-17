Байден заявил, что США заложат фундамент для прекращения огня в Газе

Tекст: Алексей Дегтярев

Новое предложение Вашингтона по урегулированию в анклаве послужит основой для соглашения о прекращении огня и освобождению заложников в ближайшие дни, заявил Байден, передает ТАСС.

Он добавил, что представители США продолжат работать в регионе, а чиновники соберутся в Каире до конца недели.

По словам Байдена, выдвинутое по его указанию американскими переговорщиками новое предложение по урегулированию ситуации в палестинском анклаве «закладывает основу для достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ближайшие дни». Хозяин Белого дома подчеркнул, что переговорщики США «останутся в регионе, чтобы продолжать в ближайшие дни техническую работу», а «высокопоставленные чиновники вновь соберутся в Каире до конца недели».

Байден добавил, что отправляет на Ближний Восток госсекретаря Энтони Блинкена, чтобы заключить «всеобъемлющую сделку о прекращении огня и освобождении заложников».

Он добавил, что никто в регионе «не должен предпринимать действия с целью нарушить этот процесс».

Ранее Вашингтон заявлял, что стороны переговоров в Дохе смогли разногласия по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками.