Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».8 комментариев
Турция и Армения подтвердили прогресс в нормализации отношений
Турция и Армения еще на шаг приблизились к нормализации двусторонних отношений, заявили специальные представители двух стран после пятой встречи.
Стороны подтвердили достигнутые договоренности и решили продолжить дальнейшие шаги по упрощению транспортного сообщения и визового режима, передает ТАСС.
Как сообщает МИД Турции, специальный турецкий представитель Сердар Кылыч и заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян обсудили на встрече технические аспекты открытия железнодорожного пограничного перехода «Акьяка-Ахурик».
Кроме того, было принято решение упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
В июне в Армении задумались об открытии границ с Турцией.