Путин заявил о наилучшем в истории периоде отношений России и Китая

Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций

Политолог Данилин: «Газпром нефть» обеспечивает технологический суверенитет нефтегазовой отрасли России

Tекст: Олег Исайченко

«Нефтегазовая отрасль остается одним из главных драйверов экономического развития России. Спрос на энергопотребление растет во всем мире, а Россия предлагает энергию и является одним из крупнейших игроков на рынке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По словам эксперта, новая модель экономического роста России, «заложенная в том числе в будущем нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», создает стимулы для развития всей экономики». «ТЭК здесь является флагманом, а «Газпром нефть» – один из лидеров отрасли, формирующий огромное количество доходов для федерального бюджета», – добавил он.

«Собственно, итоги и цифры, озвученные на встрече Путина и Дюкова, еще раз доказывают, что российские компании способны развиваться даже в условиях нынешних жестких санкций. «Газпром нефть» обладает уникальными компетенциями по работе в Арктике, освоению трудноизвлекаемых углеводородов. Компания участвует в развитии Северного морского пути, активно используя его маршруты для перевозки продукции», – сказал собеседник.

«Также компания продолжает модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию, ведет научные разработки. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом «Газпром нефть» работает не только на себя, но и на обеспечение технологического суверенитета всей российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом», – заметил спикер.

«Аналогичная ситуация и с нефтехимией. Компания участвует в импортозамещении ушедших с рынка товаров производителей смазочных материалов. «Газпром нефть» помогает российским регионам в обеспечении маслами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и транспортных предприятий. Но, конечно, на этом помощь регионам не заканчивается. Компания инвестирует в программу «Родные города», занимается поддержкой футбола, реализует различные социальные проекты, грантовые конкурсы, и строит объекты инфраструктуры по всей стране», – заключил Данилин.

Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания увеличивает объемы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок.



«Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции. Как отрасль в целом, так и компания «Газпром нефть» на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок. Это, конечно, позволяет улучшать наши финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По результатам работы в I квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57 процентов к показателям I квартала 2023 года», – заявил Дюков.

Он отметил, что компания сейчас полностью импортонезависима по технологиям. «По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», – сказал глава «Газпром нефти» .

