Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.3 комментария
Индекс РТС обвалился после публикации официального курса доллара
Индекс РТС за минуту упал на 3,57% после роста официальных курсов доллара и евро
Российский фондовый рынок отреагировал резким падением на решение Банка России повысить официальные курсы доллара и евро. Индекс РТС за несколько минут потерял более 3,5%, что стало одним из самых значительных снижений за последние недели, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 17:41 мск, индекс РТС снизился на 3,57% – до 1062,7 пункта. К 17:47 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 1064,34 пункта (-3,42%), передает ТАСС.
Отмечается, что причиной волатильности стало ежедневное обновление индикативного курса рубля, проводимое Московской биржей после публикации официальных курсов валют Центробанком.
Ранее сообщалось, что на фоне американских санкций акции Мосбиржи упали на 6,5%.