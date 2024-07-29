Комитет Госдумы поддержал ужесточение норм продажи SIM-карт иностранцам

Tекст: Дарья Григоренко

Документ был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в июне. Принятый в первом чтении законопроект устанавливает особенности оказания услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства. Так, вводится запрет для иностранцев на оформление на себя более 10 абонентских номеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил в ходе заседания комитета его председатель Александр Хинштейн, ко второму чтению депутаты доработали инициативу, одобрив несколько поправок. Согласно поправкам, количество SIM-карт, которое может оформить на себя один человек, как гражданин России, так и иностранец, теперь может быть ограничено. Россияне смогут оформить не более 20 номеров, а иностранцы – не более 10. Кроме того, владельцы каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тыс. подписчиков обязаны будут регистрироваться в Роскомнадзоре. Незарегистрированные каналы не смогут размещать рекламу, а их сообщения не будут доступны для репоста.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что предлагаемые к законопроекту поправки дополняют общую идею законодательной инициативы – обеспечить защиту граждан от фейков, дезинформации и мошенничества в Сети.

«Обеспечение безопасности интернет-пространства – деятельность, которая несомненно требует наличия соответствующей правовой базы. Более того, эта база должна охватывать широкий спектр вопросов, которые в том числе касаются распространения контента в Сети любыми способами. Именно поэтому к изначальной идее про ужесточение оборота «серых» SIM-карт была добавлена поправка про мессенджеры – как подчеркнул глава Минцифры РФ Максут Шадаев, по влиянию каналы уже обходят некоторые СМИ, но при этом зачастую распространяют информацию совершенно анонимно и не несут за нее никакой ответственности. Законопроект в перспективе способен закрыть очень большое количество пробелов, и его принятие однозначно сыграет большую роль в формировании безопасной и комфортной для граждан цифровой среды», – уточнил он.

Так, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич считает, что предлагаемые к законопроекту поправки отвечают требованиям времени и позволяют создать более прозрачный и безопасный интернет. Общественный деятель Артур Шлыков отмечает, что новый закон удачно сочетает интересы государства и общества, не ограничивая при этом законопослушных блогеров.