Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.4 комментария
Кубанский парламентарий организовал производство динамической защиты для танков
Кубанский парламентарий организовал в Сочи производство динамической защиты для танков
Депутат Заксобрания Краснодарского края Арменак Тозлян поддержал инициативу предприятия «Сварог» в Сочи по организации производства динамической защиты для танков, участвующих в СВО. Благодаря его помощи, предприятие смогло значительно увеличить объемы выпуска необходимых для фронта изделий.
Руководитель инжиниринговой компании «Сварог» Семен Лютый отметил, что сочинское предприятие, специализирующееся на изготовлении металлоконструкций, перепрофилировало часть своего производства под нужды российской армии. По инициативе руководства компании было налажено изготовление динамической защиты для танков. Этот вид бронирования существенно повышает выживаемость боевых машин на поле боя, защищая их от кумулятивных снарядов и противотанковых гранат, передает Юг Times.
Однако, по его словам, из-за ограниченных ресурсов предприятие столкнулось с трудностями в наращивании объемов производства. Обратившись за помощью к депутату ЗСК Арменаку Тозляну, руководство «Сварога» получило необходимую поддержку. Благодаря депутату, предприятие обеспечили стабильными поставками металла, что позволило значительно увеличить выпуск динамической защиты, указал Лютый.
«Военные передали нам необходимые чертежи, и мы приступили к работе, – рассказал Лютый. – Но без поддержки депутата мы бы не смогли так быстро нарастить объемы производства. Благодаря его помощи, мы ежемесячно производим более 2000 комплектов динамической защиты».
По словам Тозляна, поддержка предприятий, работающих на нужды армии, является одним из его приоритетных направлений. «Не отстояв интересы нашей страны, просто нельзя говорить о ее существовании. Основная задача – объединив усилия, помогать бойцам дойти до победы», – подчеркнул депутат.
Ранее Тозлян организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, оказал поддержку нескольким воинским подразделениям, обеспечив их всем необходимым для выполнения боевых задач. За свою активную гражданскую позицию и вклад в укрепление обороноспособности страны депутат был награжден рядом государственных наград.