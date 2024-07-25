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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.

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    25 июля 2024, 08:49 • Новости дня

    Подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете

    Родственник: Подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете

    Tекст: Александра Юдина

    Подозреваемый в подрыве машины в Москве поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году, рассказал его родственник.

    По его словам, мужчина учился в Школе экономики в Урюпинске Волгоградской области, закончил ее, после чего поступил на бюджет, передает РИА «Новости».

    Более того, в лицее обвиняемый в подрыве машины был одним из лучших учеников, передает Ura.ru.

    «Поздравляем Серебрякова Евгения… ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», – указано в сообщении.

    Кроме того, Серебряков многократно становился призером различных школьных конкурсов по истории.

    В Москве военнослужащий, участник спецоперации пострадал в результате взрыва автомобиля Toyota Prado на парковке во дворе, мужчине оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство. В Сети появилось видео данного инцидента.

    По предварительным данным, СВУ (самодельное взрывное устройство) было установлено на днище машины со стороны водителя. Сработало устройство, когда пострадавший, находясь в автомобиле, включил зажигание.

    24 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    В Москве переименовали площадь Европы

    Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии

    В Москве переименовали площадь Европы
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала.

    Новое название площади Европы – площадь Евразии, следует из документа, передает ТАСС.

    Площадь Европы открылась в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии, передает РБК.

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    24 июля 2024, 10:08 • Новости дня
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Момент взрыва автомобиля Toyota участника СВО офицера Андрея Торгашова опубликован в Сети, взрыв произошел во время включения зажигания.

    По данным Telegram-канала «Mash», после произошедшего соседи отнесли пострадавшего на детскую площадку и оставались с ним до приезда врачей.

    После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.

    Отмечается, что его супруге осколками посекло лицо.

    В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

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    24 июля 2024, 09:59 • Новости дня
    В результате подрыва автомобиля в Москве пострадал офицер-участник СВО

    В результате подрыва автомобиля в Москве пострадал офицер-участник СВО Андрей Торгашов

    В результате подрыва автомобиля в Москве пострадал офицер-участник СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Установлены личности пострадавших при подрыве автомобиля Toyota в Москве – ими оказались военнослужащий, участник спецоперации Андрей Торгашов и его супруга, сообщают правоохранительные органы.

    Установлено, что военнослужащий Торгашов является участником СВО, передает ТАСС.

    Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал.

    В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

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    23 июля 2024, 11:26 • Новости дня
    В России предупредили о возможном падении авторынка в 2024 году
    В России предупредили о возможном падении авторынка в 2024 году
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредили о возможном падении авторынка в России в 2024 году.

    По данным специалистов, спрос на автомобили сейчас сохраняется за счет опасений покупателей дальнейшего роста цен из-за повышения утильсбора и ключевой ставки ЦБ, передает «Газета.Ru».

    «Пока сохраняем свой прогноз, однако чаша весов может качнуться и в сторону пессимистичного прогноза из-за возможного повышения ключевой ставки ЦБ и другими изменениями экономической ситуации», – подчеркнули в пресс-службе РОАД.

    Эксперты отметили, что продажи автомобилей показывают рост даже в сезон отпусков, допуская, что это связано с желанием приобрести машины до ухудшения экономической ситуации.

    В этой связи специалисты РОАД прогнозируют два сценария развития событий. При оптимистичном будет продано 1,65 млн новых автомобилей. А при пессимистичном – 1,3 млн новых автомобилей.

    Ранее российский «АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для импортных автомобилей до 1 млн рублей, так как китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны.

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    24 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Супруги Торгашовы опровергли информацию о подрыве их автомобиля в Москве
    Супруги Торгашовы опровергли информацию о подрыве их автомобиля в Москве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника военной части спутниковой связи Андрей Торгашов и его супруга опровергли информацию СМИ о том, что утром их автомобиль Toyota взорвался на севере Москвы.

    По данным канала 360.ru, с ними все в порядке, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что Торгашов лично опроверг информацию о том, что его машина взорвалась сегодня утром.

    Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал.

    В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

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    24 июля 2024, 08:50 • Новости дня
    В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado

    В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado, пострадал мужчина

    В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобиль Toyota Prado взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал, сообщают очевидцы.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что машина, предположительно, принадлежит участнику СВО, однако официального подтверждения этому пока нет.

    Во время взрыва в машине находились мужчина и женщина, ему оторвало стопы, она не получила травм, передает телеканал 360.

    Мужчину осмотрели врачи скорой помощи, он госпитализирован в Боткинскую больницу.

    Также получили повреждения находившиеся рядом Honda CR-V и Lada Granta.

    В связи с инцидентом следственные органы ГСУ СК РФ по городу Москве возбудили уголовное дело, передает ТАСС.

    Криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

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    24 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    В МВД назвали причину взрыва Toyota Prado в Москве

    МВД: Взрыв автомобиля Toyota Prado в Москве произошел из-за детонации взрывного устройства

    В МВД назвали причину взрыва Toyota Prado в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «По предварительным данным, на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета», – написала она в своем Telegram-канале.

    Оказавший первую помощь пострадавшему очевидец рассказал, что мужчину очень сильно обожгло, он лежал «весь черный», его супругу отбросила в сторону взрывной волной, передает RT.

    «Взрыв был очень сильный… Прибежала мама пострадавшего, говорила: «Сынок, сынок». Он попросил, чтобы ее увели», – вспоминает очевидец.

    В данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств ЧП.

    Согласно одной из версий, случившееся связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.

    По информации правоохранительных органов, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство.

    Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Утром в среду автомобиль Toyota Prado взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал.

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    22 июля 2024, 20:25 • Новости дня
    Из горящего здания в центре Москвы эвакуировались 40 человек

    Горящее здание в центре Москвы смогли самостоятельно покинуть 40 человек

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из горящего административного здания в центре Москвы самостоятельно эвакуировались 40 человек, сообщили в МЧС России.

    «До приезда пожарных из здания вышли 40 человек. Информации о пострадавших не поступало», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Как сообщает МЧС, сигнал о пожаре поступил по адресу Большой Сухаревский переулок. Оказалось, что начал гореть утеплитель и деревянная обрешетка на крыше. Позднее часть кровли обрушилась. Площадь пожара сейчас уточняется.

    Согласно открытым источникам информации, в данном здании расположены хостел и магазины.

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    22 июля 2024, 21:08 • Новости дня
    Пожар в здании в центре Москвы полностью потушили

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован, сейчас устанавливается его причина, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что утеплитель и обрешетка начали гореть на крыше здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, в котором расположены хостел и магазины. Самостоятельно здание до приезда пожарных покинули 40 человек.

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    22 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в I полугодии на 35,4%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В I полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4%, до 6,2 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

    За I квартал из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2,3 млрд долларов, за II квартал – на 3,9 млрд долларов, передает «Интерфакс».

    Поставки грузовиков за январь–июнь 2024 года снизились на 23,9%, до 1,3 млрд долларов. За I квартал их ввоз в Россию упал на 44,5%, до 454,4 млн долларов, за II квартал – снизился на 4,5%, до 828,3 млн долларов.

    Экспорт из Китая в Россию частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за шесть месяцев вырос на 18,3%, почти до 1,2 млрд долларов. Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспорт компонентов в Россию растет четвертый месяц подряд, как и поставки легковых автомобилей.

    Ранее председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории.

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    24 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Жена пострадавшего при взрыве в Москве рассказала о прошедшей операции

    Tекст: Александра Юдина

    Жена пострадавшего в результате подрыва машины в Москве мужчины рассказала, что ее супруг прооперирован.

    Отмечается, что пострадавшим оказался полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, передает RT.

    Известно, что пострадавший также имеет отношение к силовым структурам, а очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, он сказал, что участвовал в СВО.

    Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство. После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.

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    24 июля 2024, 04:40 • Новости дня
    Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросла до 2 тыс. «квадратов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Площадь пожара на крыше и чердаке жилого дома на юго-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как указали в пресс-службе, в настоящее время горит кровля и чердачное помещение. Отмечается, что в тушении пожара задействовано более 150 человек личного состава и 46 единиц техники, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что к ликвидации пожара может быть привлечена авиация, поскольку огонь распространяется интенсивно.

    Напомним, в среду утром в Москве на улице Молодежная произошел пожар в квартире на седьмом этаже жилого дома.

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    22 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    В автосервисе Москвы задержали иностранца с мешками героина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном автосервисе задержали иностранного гражданина, при котором нашли 4,5 килограмма, в этом предприятии также задержали 12 нелегальных мигрантов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранители проверяли оперативную информацию о распространении в автосервисе запрещенных веществ, в ходе проверки задержали иностранца, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

    При досмотре у него нашли пластиковый пакет с веществом песочного цвета, а в багажнике автомобиля, который был недалеко от места задержания, нашли еще более 100 свертков с веществом.

    Общая масса найденного – около четырех с половиной килограмм. Исследование показало, что в составе вещества есть героин.

    Дела завели по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков, и покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый арестован.

    В автосервисе также нашли обрез ружья и патроны к нему. В связи с этим возбудили еще одно дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

    Всего в автосервисе задержали 12 человек, все они оказались мигрантами, которые находятся в России незаконно. Составлены протоколы об административном правонарушении.

    В январе в Приморском крае правоохранители перекрыли канал поставки героина, который организовали уроженцы Средней Азии.

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    24 июля 2024, 04:13 • Новости дня
    Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве на улице Молодежная произошел пожар в квартире на седьмом этаже жилого дома, сообщили в МЧС России.

    Как указали в пресс-службе, на улице Молодежная горит квартира на седьмом этаже. Отмечается, что пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. «Огонь охватил 200 квадратных метров. Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли четыре человека из горящей квартиры», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в центре Москвы началось возгорание в здании Центра цифровизации образования.

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    22 июля 2024, 14:17 • Новости дня
    Москвичка попыталась ввезти в Россию облученный песок для изготовления косметики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У пассажирки в аэропорту «Внуково» нашли вулканический песок, его радиационное излучение в 11 раз превышает норму, она собиралась делать из него косметику, сообщили в ФТС.

    Женщина прибыла из Индии транзитом через ОАЭ, песок показывал уровень излучения, в 11 раз превышающий естественный радиационный фон, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Это 42-летняя жительница Москвы, добавили в ФТС.

    В привезенном ей песке обнаружился природный радионуклид – торий-232.

    Москвичка пояснила, что собрала песок на берегу Индийского океана, она хотела изготавливать из него косметику. Женщина отметила, что не знала об опасности этого вещества.

    В ФТС напомнили о запрете ввоза в Россию радиоактивного песка, его изъяли в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.

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