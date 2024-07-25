Родственник: Подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете

Tекст: Александра Юдина

По его словам, мужчина учился в Школе экономики в Урюпинске Волгоградской области, закончил ее, после чего поступил на бюджет, передает РИА «Новости».

Более того, в лицее обвиняемый в подрыве машины был одним из лучших учеников, передает Ura.ru.

«Поздравляем Серебрякова Евгения… ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», – указано в сообщении.

Кроме того, Серебряков многократно становился призером различных школьных конкурсов по истории.

В Москве военнослужащий, участник спецоперации пострадал в результате взрыва автомобиля Toyota Prado на парковке во дворе, мужчине оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство. В Сети появилось видео данного инцидента.

По предварительным данным, СВУ (самодельное взрывное устройство) было установлено на днище машины со стороны водителя. Сработало устройство, когда пострадавший, находясь в автомобиле, включил зажигание.