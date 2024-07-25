Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.0 комментариев
Подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете
Родственник: Подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете
Подозреваемый в подрыве машины в Москве поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году, рассказал его родственник.
По его словам, мужчина учился в Школе экономики в Урюпинске Волгоградской области, закончил ее, после чего поступил на бюджет, передает РИА «Новости».
Более того, в лицее обвиняемый в подрыве машины был одним из лучших учеников, передает Ura.ru.
«Поздравляем Серебрякова Евгения… ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», – указано в сообщении.
Кроме того, Серебряков многократно становился призером различных школьных конкурсов по истории.
В Москве военнослужащий, участник спецоперации пострадал в результате взрыва автомобиля Toyota Prado на парковке во дворе, мужчине оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство. В Сети появилось видео данного инцидента.
По предварительным данным, СВУ (самодельное взрывное устройство) было установлено на днище машины со стороны водителя. Сработало устройство, когда пострадавший, находясь в автомобиле, включил зажигание.