Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.6 комментариев
ВСУ подожгли в Николаевской области поля с целью разминирования
ВСУ в Николаевской области с целью разминирования собственных мин подожгли поля. Пожар начал распространятся, он может достичь украинских складов c боеприпасами, которые расположены в Котлярово, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.
По его словам, николаевцы шлют фото большого пожара, который разгорелся южнее военного аэродрома Кульбакино. Лебедев добавил, что не секрет, что на юге Николаевской области ВСУ готовятся к удару в направлении Голой Пристани и Кинбурнской косы для чего снимают минные заграждения, при этом сами они понятия не имеют, где конкретно лежат мины, передает ТАСС.
«Чтобы не сильно рисковать, ничего умнее, как поджечь поля, бандеровцы не придумали. Но не хватило у них развития, чтобы прокопать полосу по земле, которая оградила бы распространение пожара», – сказал он.
По словам Лебедева, огонь подбирается к селам Шевченково и Котлярово, где находятся склады ВСУ, но вспомнили о них тогда, когда огонь начал подходить к ресторану «Тамплиер», где любит отдыхать руководство ВСУ.
Ранее подполье заявило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области.