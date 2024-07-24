ВСУ подожгли в Николаевской области поля с целью разминирования

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, николаевцы шлют фото большого пожара, который разгорелся южнее военного аэродрома Кульбакино. Лебедев добавил, что не секрет, что на юге Николаевской области ВСУ готовятся к удару в направлении Голой Пристани и Кинбурнской косы для чего снимают минные заграждения, при этом сами они понятия не имеют, где конкретно лежат мины, передает ТАСС.

«Чтобы не сильно рисковать, ничего умнее, как поджечь поля, бандеровцы не придумали. Но не хватило у них развития, чтобы прокопать полосу по земле, которая оградила бы распространение пожара», – сказал он.

По словам Лебедева, огонь подбирается к селам Шевченково и Котлярово, где находятся склады ВСУ, но вспомнили о них тогда, когда огонь начал подходить к ресторану «Тамплиер», где любит отдыхать руководство ВСУ.

Ранее подполье заявило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области.