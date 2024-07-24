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    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    14 комментариев
    24 июля 2024, 13:31 • Новости дня

    ВСУ подожгли в Николаевской области поля с целью разминирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в Николаевской области с целью разминирования собственных мин подожгли поля. Пожар начал распространятся, он может достичь украинских складов c боеприпасами, которые расположены в Котлярово, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, николаевцы шлют фото большого пожара, который разгорелся южнее военного аэродрома Кульбакино. Лебедев добавил, что не секрет, что на юге Николаевской области ВСУ готовятся к удару в направлении Голой Пристани и Кинбурнской косы для чего снимают минные заграждения, при этом сами они понятия не имеют, где конкретно лежат мины, передает ТАСС.

    «Чтобы не сильно рисковать, ничего умнее, как поджечь поля, бандеровцы не придумали. Но не хватило у них развития, чтобы прокопать полосу по земле, которая оградила бы распространение пожара», – сказал он.

    По словам Лебедева, огонь подбирается к селам Шевченково и Котлярово, где находятся склады ВСУ, но вспомнили о них тогда, когда огонь начал подходить к ресторану «Тамплиер», где любит отдыхать руководство ВСУ.

    Ранее подполье заявило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области.

    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

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    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

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    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

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    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    23 июля 2024, 08:34 • Новости дня
    Российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин

    Tекст: Вера Басилая

    Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».

    По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».

    Гамбит продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным Дана.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    23 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, утром украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    22 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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    24 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» поражено в пригороде Харькова, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».

    Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.

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    23 июля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выбили ВСУ с ряда позиций в районе Переездного на Северском направлении в ДНР, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».

    Наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 метров из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

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    22 июля 2024, 06:39 • Новости дня
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе города Туапсе в Краснодарском крае силами ПВО поражены восемь беспилотников, никто не пострадал, сообщили местные власти со ссылкой на муниципальный Ситуационный центр. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе также сбит дрон-камикадзе.

    Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.

    Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

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    23 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты FPV-дронов ВС России подбили американский Abrams около пункта Прогресс на Покровском направлении в ДНР, сообщил военный эксперт Ян Гагин.

    По его словам, в районе Прогресса на Покровском направлении российские дроноводы подбили очередной Abrams, передает ТАСС.

    По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.

    Ранее замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах включено изучение уязвимых мест американского танка Abrams.

    Коментарии (0)
    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    22 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Пленный: ВСУ скрывают от мобилизованных отправку на штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко.

    По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.

    Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.

    В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путь Запада перестает быть путем прогресса

      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

      2 комментария
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Запад превратился в тоталитарную секту

      Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

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      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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