Политолог: Катастрофа «Боинга 777» стала первой в череде однотипных украинских провокаций

Политолог Блохин: Катастрофа «Боинга 777» нужна была Киеву и Западу, чтобы обосновать военно-политическое давление на Россию

Tекст: Олег Исайченко

«Катастрофа «Боинга 777» была необходима Киеву и всему Западу, чтобы обосновать дальнейшее военно-политическое давление на Россию. Трагедия стала первой в череде однотипных украинских провокаций, направленных против Москвы», – сказал Константин Блохин, лектор Российского общества «Знание», ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

«Россия же делала все, чтобы показать мировому сообществу правду о трагедии «Боинга 777» – передавались необходимые данные, проводилось расследование. Но очевидно, что Запад просто не хочет всего этого видеть», – убежден он.

«Более того, сфабрикованную версию о причинах катастрофы поддержали Нидерланды, граждане которых погибли в этой трагедии. Впрочем, я считаю, что у них просто не было другого выхода, ведь это тоже страна Запада. Надо понимать, что все это основывается на логике двойных, а порой и тройных стандартов, и политике лжи», – акцентирует Блохин.

По его словам, Украина после госпереворота потеряла свой суверенитет, превратившись в инструмент давления на Россию. «В какой-то момент ситуация настолько набрала обороты, что проведение спецоперации стало просто неизбежным», – добавляет эксперт.

Спикер также напоминает – Москва неоднократно пыталась разрешить ситуацию дипломатическим путем, но «нас обманули». «С режимом, который не жалеет своего собственного населения, договориться не получится», – рассуждает аналитик. Причем, по его мнению, Киев идет на подобные провокации не только для того, чтобы выпросить у спонсоров очередной финансовый транш, но и для демонстрации якобы успешного противостояния с Москвой, а также манипуляции общественным мнением.

«Наши оппоненты поставили себе целью довести демонизацию России до абсолюта. Именно от этого и появились такие страшные трагедии как срежиссированная Буча и прочие провокации, из раза в раз повторяющие один и тот же сценарий. В этом смысле становится очевидным, что противостояние с Западом продлится еще не одно десятилетие», – считает эксперт.

Он не исключает, что в перспективе могут быть искусственно созданы новые очаги напряженности, в том числе в Прибалтике и на Южном Кавказе. «Ну а соусом, под которым преподнесут необходимость создания таких точек, станут очередные фейки», – заключил Блохин.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины произошла авиакатастрофа Boeing-777 компании Malaysia Airlines. Пассажирский самолет летел рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Катастрофа произошла спустя четыре месяца после начала военного конфликта между украинскими вооруженными силами и бойцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии.

Еще до начала официальных расследований представители ряда стран высказали свои предположения о причинах катастрофы. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал крушение лайнера террористическим актом. Украинская сторона возложила вину на Москву.

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев утверждал: «за террористами стоит Россия», которая, по словам дипломата, поставляла в ДНР и ЛНР современное оружие, танки, артиллерию и ракетные системы. Власти России информацию о таких поставках отрицали. Владимир Путин отмечал, что «трагедии не произошло бы, если бы на этой земле (в Донбассе) был мир», возложив тем самым ответственность на украинскую сторону.

Спустя десять лет после трагедии «полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166», не были проведены, истинные обстоятельства трагедии «так до сих пор и не установлены», заявили в посольстве России в Нидерландах. Там отметили, что Москва была лишена возможности полноценно участвовать в расследованиях, а «представленный Россией колоссальный объем данных не был учтен».

В результате выводы экспертов «содержат значительное число неточностей и нестыковок, а многие вопросы, напрямую относящиеся к обстоятельствам катастрофы, так и остались открытыми», подчеркнули в посольстве.