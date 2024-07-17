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    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    МИД: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Лавров: Ультиматумы Запада в отношении России обречены на провал
    Президент Польши предупредил о близости войны с Россией после поражения Украины
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    Объявлена модернизация аэропортов Северного Кавказа
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    44 комментария
    17 июля 2024, 12:38 • Новости дня

    Политолог: Катастрофа «Боинга 777» стала первой в череде однотипных украинских провокаций

    Политолог Блохин: Катастрофа «Боинга 777» нужна была Киеву и Западу, чтобы обосновать военно-политическое давление на Россию

    Политолог: Катастрофа «Боинга 777» стала первой в череде однотипных украинских провокаций
    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия делала все, чтобы показать мировому сообществу правду о трагедии «Боинга 777» – передавались необходимые данные, проводилось расследование. Но Запад это проигнорировал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Блохин. Десять лет назад, 17 июля, произошла катастрофа «Боинга» МH17.

    «Катастрофа «Боинга 777» была необходима Киеву и всему Западу, чтобы обосновать дальнейшее военно-политическое давление на Россию. Трагедия стала первой в череде однотипных украинских провокаций, направленных против Москвы», – сказал Константин Блохин, лектор Российского общества «Знание», ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

    «Россия же делала все, чтобы показать мировому сообществу правду о трагедии «Боинга 777» – передавались необходимые данные, проводилось расследование. Но очевидно, что Запад просто не хочет всего этого видеть», – убежден он.

    «Более того, сфабрикованную версию о причинах катастрофы поддержали Нидерланды, граждане которых погибли в этой трагедии. Впрочем, я считаю, что у них просто не было другого выхода, ведь это тоже страна Запада. Надо понимать, что все это основывается на логике двойных, а порой и тройных стандартов, и политике лжи», – акцентирует Блохин.

    По его словам, Украина после госпереворота потеряла свой суверенитет, превратившись в инструмент давления на Россию. «В какой-то момент ситуация настолько набрала обороты, что проведение спецоперации стало просто неизбежным», – добавляет эксперт.

    Спикер также напоминает – Москва неоднократно пыталась разрешить ситуацию дипломатическим путем, но «нас обманули». «С режимом, который не жалеет своего собственного населения, договориться не получится», – рассуждает аналитик. Причем, по его мнению, Киев идет на подобные провокации не только для того, чтобы выпросить у спонсоров очередной финансовый транш, но и для демонстрации якобы успешного противостояния с Москвой, а также манипуляции общественным мнением.

    «Наши оппоненты поставили себе целью довести демонизацию России до абсолюта. Именно от этого и появились такие страшные трагедии как срежиссированная Буча и прочие провокации, из раза в раз повторяющие один и тот же сценарий. В этом смысле становится очевидным, что противостояние с Западом продлится еще не одно десятилетие», – считает эксперт.

    Он не исключает, что в перспективе могут быть искусственно созданы новые очаги напряженности, в том числе в Прибалтике и на Южном Кавказе. «Ну а соусом, под которым преподнесут необходимость создания таких точек, станут очередные фейки», – заключил Блохин.

    Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины произошла авиакатастрофа Boeing-777 компании Malaysia Airlines. Пассажирский самолет летел рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Катастрофа произошла спустя четыре месяца после начала военного конфликта между украинскими вооруженными силами и бойцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

    При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии.

    Еще до начала официальных расследований представители ряда стран высказали свои предположения о причинах катастрофы. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал крушение лайнера террористическим актом. Украинская сторона возложила вину на Москву.

    Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев утверждал: «за террористами стоит Россия», которая, по словам дипломата, поставляла в ДНР и ЛНР современное оружие, танки, артиллерию и ракетные системы. Власти России информацию о таких поставках отрицали. Владимир Путин отмечал, что «трагедии не произошло бы, если бы на этой земле (в Донбассе) был мир», возложив тем самым ответственность на украинскую сторону.

    Спустя десять лет после трагедии «полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166», не были проведены, истинные обстоятельства трагедии «так до сих пор и не установлены», заявили в посольстве России в Нидерландах. Там отметили, что Москва была лишена возможности полноценно участвовать в расследованиях, а «представленный Россией колоссальный объем данных не был учтен».

    В результате выводы экспертов «содержат значительное число неточностей и нестыковок, а многие вопросы, напрямую относящиеся к обстоятельствам катастрофы, так и остались открытыми», подчеркнули в посольстве.

    16 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье

    Ошибку при установке датчиков назвали предварительной причиной катастрофы Superjet в Подмосковье

    Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Sukhoi Superjet-100, упавший в Московской области на прошлой неделе, по предварительным данным, потерпел аварию из-за ошибки при установке датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Два из четырех датчиков были установлены с отклонением примерно в пять градусов, ошибку мог допустить один из техников Луховицкого авиазавода (филиал ОАК), сообщил источник «Известий».

    В результате при наборе высоты неверные показания с датчиков вызвали несвоевременную активацию системы защиты, предохраняющей самолет от сваливания, которая сама и направила Superjet в землю. При этом пилоты никак не могли обойти систему защиты и не допустить столкновения с землей, добавил он.

    Как пояснил собеседник издания, из-за некорректных данных электроника может посчитать, что самолет идет на подъем, в то время как на самом деле летит навстречу земле. «Примерно такая картина вырисовывается предварительно», – сказал он.

    Он подчеркнул, что перед вылетом судно прошло регламентное техобслуживание, а полет носил испытательный характер. В настоящее время выясняется, на каком этапе могла произойти ошибка и кто конкретно ее допустил. По словам источника, официальные выводы будут после расследования, но уже сейчас есть основания полагать, что причиной стал человеческий фактор.

    «Superjet – хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Но, как и всякий самолет, он не прощает ошибок», – добавил он.

    Кроме того, спустя два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet – ПАО «Яковлев» – выпустил информационное письмо, в котором указал на необходимость строго соблюдать руководство по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.

    Накануне началась расшифровка бортовых самописцев упавшего SSJ.

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    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

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    17 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    @ Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия ответит на провокации со стороны Украины в отношении Белоруссии в соответствии с нормами военной доктрины Союзного государства, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    «Согласно военной доктрине Союзного государства, внешняя агрессия против Белоруссии будет рассматриваться Россией как посягательство на общую союзную территорию», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Полищук подчеркнул, что на любые провокации со стороны Украины будет дан адекватный ответ.

    Напомним, по словам Полищука, Украина подтверждала внеблоковый статус до выхода из переговоров в 2022 году.


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    16 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский Як-52 с пулеметной установкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили с помощью пулемета украинский самолет Як-52, сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО за этот период сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь снарядов HIMARS, 28 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    С начала СВО уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 дронов, 552 ЗРК, 16 594 танка и других бронемашин, 1378 машин РСЗО, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

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    16 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    В Грузии спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

    Иванишвили спрогнозировал завершение конфликта на Украине в течение года

    В Грузии спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные действия на Украине будут продолжаться еще не более года, считает основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

    Таким мнением Иванишвили поделился в ходе официального открытия предвыборной кампании партии, передает ТАСС.

    Иванишвили считает, что бои на Украине завершатся в течение года, однако если на выборах президента США победу одержат республиканцы, это может произойти уже в январе.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что скорого завершения украинского конфликта не ожидается.

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    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

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    17 июля 2024, 04:50 • Новости дня
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    @ Daniel Bockwoldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Белом доме могут рассмотреть идею создания на территории Украины автономных зон, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, с такой инициативой выступил Ричард Гренелл, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США в администрации Трампа, передает ТАСС.

    Гренелл отметил, что понятие «автономные зоны» может иметь различные значения, но необходимо тщательно проработать детали. Однако он не уточнил, что именно имел в виду.

    Также Гренелл подчеркнул, что нельзя допустить вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

    Агентство отмечает, что Гренелл, который занимал должность посла США в Германии во времена администрации Трампа, рассматривается как возможный кандидат на пост государственного секретаря США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре.

    Напомним, накануне Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

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    17 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС

    Над территорией Украины заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС

    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС
    @ Tony Hisgett/Wikipedia

    Tекст: Максим Попов

    Над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, сообщил сервис Flightradar.

    По имеющейся информации, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины, передает РИА «Новости».

    Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области.

    Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Напомним, накануне в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.


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    16 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Шарль Мишель не поддержал мирные инициативы венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», пишет Reuters.

    В письме Орбану, на которое ссылается Reuters, Мишель также заявил, что политика Евросоюза, подразумевающая увеличение поставок вооружений Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот», передает ТАСС.

    Кроме того, глава Евросовета написал, что ЕС добивается «вывода российских войск с Украины».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине.

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    16 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные отступили из населенного пункта Урожайное в ДНР и потеряли базу на левом берегу реки Днепр, сообщил источник из Генерального штаба ВСУ украинскому изданию Liga.net.

    По его словам, украинским военным пришлось покинуть село Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра и населенный пункт Урожайное Волновахского района ДНР, поскольку дальнейшее удержание позиций стало невозможным, передает ТАСС.

    В обоих населенных пунктах произошли значительные разрушения зданий и укрытий, что привело к необходимости отступления украинских войск.

    Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного 14 июля, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что ВСУ прекратили попытки пересечь реку Днепр в Херсонской области после неудачи в Крынках, бои теперь развернулись на островах.


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    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    16 июля 2024, 13:57 • Новости дня
    Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся бежать уклонистов

    Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся бежать за границу уклонистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

    Как отмечается в сообщении ведомства, мужчин задержали в 100 метрах от границы, наряд заметил группу лиц, направлявшихся в сторону пограничной реки Тисы, они попытались сбежать, передает ТАСС.

    Там добавили, что пограничники произвели предупредительный выстрел в воздух, заставив правонарушителей остановиться. В ходе дальнейших поисковых мероприятий были обнаружены двое местных подростков, которые сопровождали нарушителей.

    «За свое приключенческое путешествие с сопровождением каждый из нарушителей отдал переправщикам по 8 тыс. долларов», – отметили в ведомстве.

    Ранее на Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста.

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    17 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ

    Источник: Оба двигателя разбившегося в Подмосковье SSJ до последнего работали штатно

    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оба двигателя SSJ, разбившегося в Подмосковье, до последнего работали штатно, сообщил источник, близкий к Ростеху.

    По его словам, распространенная информация о якобы отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности, оба двигателя до последнего работали штатно, передает ТАСС.

    «На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что вероятной причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье могла стать ошибка при установке датчиков угла атаки.

    Напомним, 13 июля Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в лесу Подмосковья, на борту находились три члена экипажа, которые, предположительно, погибли.

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    16 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    МИД назвал «очковтирательством» заявления Киева о «готовности к переговорам»
    МИД назвал «очковтирательством» заявления Киева о «готовности к переговорам»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления Киева о готовности разрешить конфликт с помощью политико-дипломатических методов считаются пустыми словами и «очковтирательством», пока на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Он отметил, что если бы власти Украины действительно были готовы к переговорам, то отменили бы указ о самозапрете на переговоры с Россией и «согласились обсудить другие инициативы, помимо ультимативной формулы Зеленского», передает ТАСС.

    Пока указ остается в силе и продолжается насаждение «формулы», заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и «очковтирательством».

    Дипломат также отметил, что за «псевдомиролюбивой риторикой» и заявлениями о готовности к переговорам с Россией со стороны киевских представителей стоит стремление «завоевать симпатии стран Глобального Юга и привлечь их в антироссийский западный лагерь».

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.


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