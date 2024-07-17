Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.0 комментариев
Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ
Подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Эти украинские бригады поражены у Волчанска, Ветеринарного и Круглого, также группировка отразила контратаку подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона потеряла свыше 170 человек, американскую гаубицу М198, САУ «Акация», две гаубицы Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и две станции РЭБ «Анклав». Также ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР). Отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 650 человек, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены хорватская РСЗО RАК-SA-12, польская САУ Krab, американская гаубица М777, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», уничтожены три склада боеприпасов.
Южная группировка поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Красного в ДНР. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 610 человек, три боевые бронированные машины.
При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, британская САУ Braveheart, две САУ «Гвоздика», две британские гаубицы FH-70, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30. Уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Новоселовки, Дружбы и Розовки в ДНР. Также она отразила контратаку штурмовой бригады «Лють».
ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 325 человек, БМП Bradley, две боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30.