ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Путин: ДНР и ЛНР увеличили почти на треть выпуск металлопродукции
Путин: ДНР и ЛНР увеличили на 30% выпуск металлопродукции
Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении в ЛНР и ДНР производства металлопродукции почти на треть за год.
«За последний год по сравнению с предыдущим – за 2023-й по сравнению с 2022-м – в Луганской народной республике и Донецкой народной республике производство металлопродукции увеличилось на 30%», – сказал глава государства на церемонии открытия объектов металлургической промышленности в регионах, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что это «очень хороший показатель».
Ранее Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.